Signale / MetaTrader 4 / Greedy Golden_MaximumGainer
Mihails Babuskins

Greedy Golden_MaximumGainer

Mihails Babuskins
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
96 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 007%
LiteFinanceVC-Live-04
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
245
Gewinntrades:
181 (73.87%)
Verlusttrades:
64 (26.12%)
Bester Trade:
435.42 USD
Schlechtester Trade:
-170.52 USD
Bruttoprofit:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
Bruttoverlust:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 033.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 405.07 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
99.00%
Max deposit load:
5.70%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
13 Tage
Erholungsfaktor:
28.80
Long-Positionen:
182 (74.29%)
Short-Positionen:
63 (25.71%)
Profit-Faktor:
5.00
Mathematische Gewinnerwartung:
37.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
63.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-129.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-321.17 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.74%
Jahresprognose:
133.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.47 USD
Maximaler:
321.17 USD (19.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.32% (273.43 USD)
Kapital:
14.41% (72.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_o 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_o 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_o 926K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +435.42 USD
Schlechtester Trade: -171 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 033.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

 📌Important:

Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.

You can also buy the expert of the signal here.


Keine Bewertungen
2025.12.21 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
