Trades insgesamt:
245
Gewinntrades:
181 (73.87%)
Verlusttrades:
64 (26.12%)
Bester Trade:
435.42 USD
Schlechtester Trade:
-170.52 USD
Bruttoprofit:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
Bruttoverlust:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 033.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 405.07 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
99.00%
Max deposit load:
5.70%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
13 Tage
Erholungsfaktor:
28.80
Long-Positionen:
182 (74.29%)
Short-Positionen:
63 (25.71%)
Profit-Faktor:
5.00
Mathematische Gewinnerwartung:
37.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
63.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-129.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-321.17 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.74%
Jahresprognose:
133.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.47 USD
Maximaler:
321.17 USD (19.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.32% (273.43 USD)
Kapital:
14.41% (72.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD_o
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_o
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_o
|926K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +435.42 USD
Schlechtester Trade: -171 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 033.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
