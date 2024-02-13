SeñalesSecciones
Mihails Babuskins

Greedy Golden_MaximumGainer

Mihails Babuskins
0 comentarios
Fiabilidad
96 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 1 007%
LiteFinanceVC-Live-04
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
245
Transacciones Rentables:
181 (73.87%)
Transacciones Irrentables:
64 (26.12%)
Mejor transacción:
435.42 USD
Peor transacción:
-170.52 USD
Beneficio Bruto:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 033.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 405.07 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
99.00%
Carga máxima del depósito:
5.70%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
13 días
Factor de Recuperación:
28.80
Transacciones Largas:
182 (74.29%)
Transacciones Cortas:
63 (25.71%)
Factor de Beneficio:
5.00
Beneficio Esperado:
37.75 USD
Beneficio medio:
63.87 USD
Pérdidas medias:
-36.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-129.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321.17 USD (3)
Crecimiento al mes:
10.74%
Pronóstico anual:
133.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.47 USD
Máxima:
321.17 USD (19.87%)
Reducción relativa:
De balance:
14.32% (273.43 USD)
De fondos:
14.41% (72.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_o 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_o 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_o 926K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +435.42 USD
Peor transacción: -171 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 033.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -129.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

 📌Important:

Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.

You can also buy the expert of the signal here.


Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Greedy Golden_MaximumGainer
999 USD al mes
1 007%
0
0
USD
775
USD
96
100%
245
73%
99%
5.00
37.75
USD
14%
1:100
Copiar

