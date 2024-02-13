- 成長
トレード:
245
利益トレード:
181 (73.87%)
損失トレード:
64 (26.12%)
ベストトレード:
435.42 USD
最悪のトレード:
-170.52 USD
総利益:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
総損失:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 033.82 USD)
最大連続利益:
1 405.07 USD (12)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
99.00%
最大入金額:
5.70%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
13 日
リカバリーファクター:
28.80
長いトレード:
182 (74.29%)
短いトレード:
63 (25.71%)
プロフィットファクター:
5.00
期待されたペイオフ:
37.75 USD
平均利益:
63.87 USD
平均損失:
-36.10 USD
最大連続の負け:
10 (-129.26 USD)
最大連続損失:
-321.17 USD (3)
月間成長:
10.74%
年間予想:
133.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.47 USD
最大の:
321.17 USD (19.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.32% (273.43 USD)
エクイティによる:
14.41% (72.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_o
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_o
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_o
|926K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
📌Important:
Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.
You can also buy the expert of the signal here.
レビューなし
