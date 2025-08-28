FiyatlarBölümler
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares

29.35 USD 0.72 (2.39%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SONY fiyatı bugün -2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.29 ve Yüksek fiyatı olarak 29.47 aralığında işlem gördü.

Sony Group Corporation American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
29.29 29.47
Yıllık aralık
17.42 30.25
Önceki kapanış
30.07
Açılış
29.42
Satış
29.35
Alış
29.65
Düşük
29.29
Yüksek
29.47
Hacim
6.011 K
Günlük değişim
-2.39%
Aylık değişim
9.80%
6 aylık değişim
16.38%
Yıllık değişim
51.52%
21 Eylül, Pazar