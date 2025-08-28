Dövizler / SONY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares
29.35 USD 0.72 (2.39%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SONY fiyatı bugün -2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.29 ve Yüksek fiyatı olarak 29.47 aralığında işlem gördü.
Sony Group Corporation American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONY haberleri
- Metaverse Survey: Nearly Half Of Consumers Interested In Buying Smart Glasses
- Microsoft hikes Xbox prices in US once again as tariff challenges persist
- Top Research Reports for Costco, Morgan Stanley & Caterpillar
- Tencent Stock (TCEHY) Sinks on Sony Horizon Game Lawsuit - TipRanks.com
- Origin Summit Announces Wave 3: Animation Powerhouse Maggie Kang to Join Programming Lineup
- TD Cowen, devralma spekülasyonları sonrası Warner Bros. Discovery’nin notunu düşürdü
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sony Stock Up Alongside PlayStation 6 Rumors & Leaks - TipRanks.com
- Demon Slayer Smashes Records With $70 million U.S. Debut
- ‘Infinity Castle’ Tops the Box Office, Revealing Changing Tastes
- Wells Fargo, Warner Bros Discovery S&S’yi potansiyel Netflix satın alma hedefi olarak görüyor
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- Factbox-Top cases to be heard during US Supreme Court’s 2025-2026 term
- Sony rolls out new ‘PlayStation Family’ parental controls app
- Microsoft's Gaming Revenue Growth: Can the Xbox Ecosystem Sustain It?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- What Is Going On With Netflix Stock On Friday? - Netflix (NASDAQ:NFLX)
- Hollow Knight: Silksong Launch Takes Steam Down - TipRanks.com
- Microsoft (NASDAQ:MSFT) Prepares for Big Layoffs in France - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sony Stock Dips Ahead of PlayStation’s 007 State of Play - TipRanks.com
- Crystal Dynamics Layoffs Hit Embracer Group Stock (EMBRAC.B) - TipRanks.com
Günlük aralık
29.29 29.47
Yıllık aralık
17.42 30.25
- Önceki kapanış
- 30.07
- Açılış
- 29.42
- Satış
- 29.35
- Alış
- 29.65
- Düşük
- 29.29
- Yüksek
- 29.47
- Hacim
- 6.011 K
- Günlük değişim
- -2.39%
- Aylık değişim
- 9.80%
- 6 aylık değişim
- 16.38%
- Yıllık değişim
- 51.52%
21 Eylül, Pazar