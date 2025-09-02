通貨 / SONY
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares
30.07 USD 0.92 (3.16%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SONYの今日の為替レートは、3.16%変化しました。日中、通貨は1あたり29.95の安値と30.25の高値で取引されました。
Sony Group Corporation American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
29.95 30.25
1年のレンジ
17.42 30.25
- 以前の終値
- 29.15
- 始値
- 30.04
- 買値
- 30.07
- 買値
- 30.37
- 安値
- 29.95
- 高値
- 30.25
- 出来高
- 6.200 K
- 1日の変化
- 3.16%
- 1ヶ月の変化
- 12.50%
- 6ヶ月の変化
- 19.23%
- 1年の変化
- 55.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K