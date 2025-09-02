クォートセクション
通貨 / SONY
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares

30.07 USD 0.92 (3.16%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SONYの今日の為替レートは、3.16%変化しました。日中、通貨は1あたり29.95の安値と30.25の高値で取引されました。

Sony Group Corporation American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
29.95 30.25
1年のレンジ
17.42 30.25
以前の終値
29.15
始値
30.04
買値
30.07
買値
30.37
安値
29.95
高値
30.25
出来高
6.200 K
1日の変化
3.16%
1ヶ月の変化
12.50%
6ヶ月の変化
19.23%
1年の変化
55.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K