Currencies / SONY
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares
28.81 USD 0.54 (1.84%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SONY exchange rate has changed by -1.84% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 28.55 and at a high of 28.82.
Follow Sony Group Corporation American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
28.55 28.82
Year Range
17.42 29.43
- Previous Close
- 29.35
- Open
- 28.78
- Bid
- 28.81
- Ask
- 29.11
- Low
- 28.55
- High
- 28.82
- Volume
- 2.450 K
- Daily Change
- -1.84%
- Month Change
- 7.78%
- 6 Months Change
- 14.23%
- Year Change
- 48.74%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%