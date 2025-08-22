QuotesSections
SONY
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares

28.81 USD 0.54 (1.84%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

SONY exchange rate has changed by -1.84% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 28.55 and at a high of 28.82.

Follow Sony Group Corporation American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Daily Range
28.55 28.82
Year Range
17.42 29.43
Previous Close
29.35
Open
28.78
Bid
28.81
Ask
29.11
Low
28.55
High
28.82
Volume
2.450 K
Daily Change
-1.84%
Month Change
7.78%
6 Months Change
14.23%
Year Change
48.74%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%