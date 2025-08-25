Валюты / SONY
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares
28.80 USD 0.55 (1.87%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SONY за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.55, а максимальная — 28.83.
Следите за динамикой Sony Group Corporation American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SONY
- TD Cowen понижает рейтинг Warner Bros. Discovery после ралли на фоне слухов о поглощении
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sony Stock Up Alongside PlayStation 6 Rumors & Leaks - TipRanks.com
- Demon Slayer Smashes Records With $70 million U.S. Debut
- ‘Infinity Castle’ Tops the Box Office, Revealing Changing Tastes
- Warner Bros. Discovery взлетает на слухах о заявке Paramount Skydance
- Wells Fargo рассматривает Warner Bros Discovery как потенциальную цель для поглощения Netflix
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- Factbox-Top cases to be heard during US Supreme Court’s 2025-2026 term
- Sony rolls out new ‘PlayStation Family’ parental controls app
- Microsoft's Gaming Revenue Growth: Can the Xbox Ecosystem Sustain It?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- What Is Going On With Netflix Stock On Friday? - Netflix (NASDAQ:NFLX)
- Hollow Knight: Silksong Launch Takes Steam Down - TipRanks.com
- Microsoft (NASDAQ:MSFT) Prepares for Big Layoffs in France - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sony Stock Dips Ahead of PlayStation’s 007 State of Play - TipRanks.com
- Crystal Dynamics Layoffs Hit Embracer Group Stock (EMBRAC.B) - TipRanks.com
- ‘Optimization Should Begin Early’ Epic Games CEO Tim Sweeney Defends Unreal Engine 5 - TipRanks.com
- Is Netflix Building a Real-World Entertainment Empire?
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Factbox-Competing battery technologies shape the EV industry
Дневной диапазон
28.55 28.83
Годовой диапазон
17.42 29.43
- Предыдущее закрытие
- 29.35
- Open
- 28.78
- Bid
- 28.80
- Ask
- 29.10
- Low
- 28.55
- High
- 28.83
- Объем
- 4.531 K
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- 7.74%
- 6-месячное изменение
- 14.20%
- Годовое изменение
- 48.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.