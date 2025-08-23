货币 / SONY
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares
28.80 USD 0.55 (1.87%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SONY汇率已更改-1.87%。当日，交易品种以低点28.55和高点28.83进行交易。
关注Sony Group Corporation American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONY新闻
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sony Stock Up Alongside PlayStation 6 Rumors & Leaks - TipRanks.com
- Demon Slayer Smashes Records With $70 million U.S. Debut
- ‘Infinity Castle’ Tops the Box Office, Revealing Changing Tastes
- 富国银行视Warner Bros Discovery为奈飞潜在收购目标
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- Factbox-Top cases to be heard during US Supreme Court’s 2025-2026 term
- Sony rolls out new ‘PlayStation Family’ parental controls app
- Microsoft's Gaming Revenue Growth: Can the Xbox Ecosystem Sustain It?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- What Is Going On With Netflix Stock On Friday? - Netflix (NASDAQ:NFLX)
- Hollow Knight: Silksong Launch Takes Steam Down - TipRanks.com
- Microsoft (NASDAQ:MSFT) Prepares for Big Layoffs in France - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sony Stock Dips Ahead of PlayStation’s 007 State of Play - TipRanks.com
- Crystal Dynamics Layoffs Hit Embracer Group Stock (EMBRAC.B) - TipRanks.com
- ‘Optimization Should Begin Early’ Epic Games CEO Tim Sweeney Defends Unreal Engine 5 - TipRanks.com
- Is Netflix Building a Real-World Entertainment Empire?
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Factbox-Competing battery technologies shape the EV industry
- Is this a golden age for first-party content IP?
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
日范围
28.55 28.83
年范围
17.42 29.43
- 前一天收盘价
- 29.35
- 开盘价
- 28.78
- 卖价
- 28.80
- 买价
- 29.10
- 最低价
- 28.55
- 最高价
- 28.83
- 交易量
- 4.531 K
- 日变化
- -1.87%
- 月变化
- 7.74%
- 6个月变化
- 14.20%
- 年变化
- 48.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值