SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares

30.07 USD 0.92 (3.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SONY hat sich für heute um 3.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.95 bis zu einem Hoch von 30.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sony Group Corporation American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.95 30.25
Jahresspanne
17.42 30.25
Vorheriger Schlusskurs
29.15
Eröffnung
30.04
Bid
30.07
Ask
30.37
Tief
29.95
Hoch
30.25
Volumen
6.200 K
Tagesänderung
3.16%
Monatsänderung
12.50%
6-Monatsänderung
19.23%
Jahresänderung
55.24%
