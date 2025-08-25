Währungen / SONY
SONY: Sony Group Corporation American Depositary Shares
30.07 USD 0.92 (3.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SONY hat sich für heute um 3.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.95 bis zu einem Hoch von 30.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sony Group Corporation American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.95 30.25
Jahresspanne
17.42 30.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.15
- Eröffnung
- 30.04
- Bid
- 30.07
- Ask
- 30.37
- Tief
- 29.95
- Hoch
- 30.25
- Volumen
- 6.200 K
- Tagesänderung
- 3.16%
- Monatsänderung
- 12.50%
- 6-Monatsänderung
- 19.23%
- Jahresänderung
- 55.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K