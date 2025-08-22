FiyatlarBölümler
Dövizler / FXB
Geri dön - Hisse senetleri

FXB: Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust

129.58 USD 0.70 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FXB fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.52 ve Yüksek fiyatı olarak 129.79 aralığında işlem gördü.

Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXB haberleri

Günlük aralık
129.52 129.79
Yıllık aralık
116.74 132.44
Önceki kapanış
130.28
Açılış
129.71
Satış
129.58
Alış
129.88
Düşük
129.52
Yüksek
129.79
Hacim
108
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
0.89%
6 aylık değişim
4.56%
Yıllık değişim
1.19%
21 Eylül, Pazar