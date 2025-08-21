通貨 / FXB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FXB: Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
130.28 USD 0.81 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXBの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり130.20の安値と130.49の高値で取引されました。
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXB News
- September BoE: A Pause Amidst "Prominent" Upside Inflation Risks (BATS:EWUS)
- U.K. August CPI: Stable Inflation Confirms A BoE Pause Tomorrow (BATS:EWUS)
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Bank of England: 3 Things To Watch At The September Meeting
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- Week Ahead: Fundamentals And Technicals Give Greenlight To Sell Dollars
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- Preliminary August PMI Shows Many Are Coping With U.S. Shock
1日のレンジ
130.20 130.49
1年のレンジ
116.74 132.44
- 以前の終値
- 131.09
- 始値
- 130.48
- 買値
- 130.28
- 買値
- 130.58
- 安値
- 130.20
- 高値
- 130.49
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 5.12%
- 1年の変化
- 1.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K