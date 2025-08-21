クォートセクション
通貨 / FXB
FXB: Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust

130.28 USD 0.81 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXBの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり130.20の安値と130.49の高値で取引されました。

Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
130.20 130.49
1年のレンジ
116.74 132.44
以前の終値
131.09
始値
130.48
買値
130.28
買値
130.58
安値
130.20
高値
130.49
出来高
17
1日の変化
-0.62%
1ヶ月の変化
1.43%
6ヶ月の変化
5.12%
1年の変化
1.73%
