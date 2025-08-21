Währungen / FXB
FXB: Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
129.66 USD 0.62 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXB hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 129.56 bis zu einem Hoch von 129.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
129.56 129.79
Jahresspanne
116.74 132.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 130.28
- Eröffnung
- 129.79
- Bid
- 129.66
- Ask
- 129.96
- Tief
- 129.56
- Hoch
- 129.79
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 4.62%
- Jahresänderung
- 1.25%
