KurseKategorien
Währungen / FXB
Zurück zum Aktien

FXB: Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust

129.66 USD 0.62 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FXB hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 129.56 bis zu einem Hoch von 129.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXB News

Tagesspanne
129.56 129.79
Jahresspanne
116.74 132.44
Vorheriger Schlusskurs
130.28
Eröffnung
129.79
Bid
129.66
Ask
129.96
Tief
129.56
Hoch
129.79
Volumen
42
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
0.95%
6-Monatsänderung
4.62%
Jahresänderung
1.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K