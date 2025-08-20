Валюты / FXB
FXB: Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
131.29 USD 0.49 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXB за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.17, а максимальная — 131.42.
Следите за динамикой Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
131.17 131.42
Годовой диапазон
116.74 132.44
- Предыдущее закрытие
- 130.80
- Open
- 131.27
- Bid
- 131.29
- Ask
- 131.59
- Low
- 131.17
- High
- 131.42
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 5.94%
- Годовое изменение
- 2.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.