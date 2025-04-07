Dövizler / CECO
CECO: CECO Environmental Corp
48.89 USD 2.26 (4.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CECO fiyatı bugün -4.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.73 ve Yüksek fiyatı olarak 51.38 aralığında işlem gördü.
CECO Environmental Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CECO haberleri
Günlük aralık
48.73 51.38
Yıllık aralık
17.57 52.46
- Önceki kapanış
- 51.15
- Açılış
- 51.04
- Satış
- 48.89
- Alış
- 49.19
- Düşük
- 48.73
- Yüksek
- 51.38
- Hacim
- 3.988 K
- Günlük değişim
- -4.42%
- Aylık değişim
- 10.34%
- 6 aylık değişim
- 114.43%
- Yıllık değişim
- 74.48%
21 Eylül, Pazar