Devises / CECO
CECO: CECO Environmental Corp

48.89 USD 2.26 (4.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CECO a changé de -4.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.73 et à un maximum de 51.38.

Suivez la dynamique CECO Environmental Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
48.73 51.38
Range Annuel
17.57 52.46
Clôture Précédente
51.15
Ouverture
51.04
Bid
48.89
Ask
49.19
Plus Bas
48.73
Plus Haut
51.38
Volume
3.988 K
Changement quotidien
-4.42%
Changement Mensuel
10.34%
Changement à 6 Mois
114.43%
Changement Annuel
74.48%
20 septembre, samedi