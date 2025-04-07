クォートセクション
通貨 / CECO
CECO: CECO Environmental Corp

51.15 USD 2.10 (4.28%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CECOの今日の為替レートは、4.28%変化しました。日中、通貨は1あたり48.81の安値と52.04の高値で取引されました。

CECO Environmental Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.81 52.04
1年のレンジ
17.57 52.46
以前の終値
49.05
始値
49.10
買値
51.15
買値
51.45
安値
48.81
高値
52.04
出来高
1.766 K
1日の変化
4.28%
1ヶ月の変化
15.44%
6ヶ月の変化
124.34%
1年の変化
82.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K