Dövizler / CDIO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CDIO: Cardio Diagnostics Holdings Inc
3.97 USD 0.10 (2.58%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDIO fiyatı bugün 2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.90 ve Yüksek fiyatı olarak 4.10 aralığında işlem gördü.
Cardio Diagnostics Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDIO haberleri
- Cardio Diagnostics' AI-Powered Coronary Heart Disease Tests Get Medicare Reimbursement Pricing - Cardio Diagnostics Hldgs (NASDAQ:CDIO)
- Medicare sets preliminary payment rates for Cardio Diagnostics tests
- Cardio Diagnostics And AGEPHA Pharma Team Up To Advance Inflammation-Driven Coronary Heart Disease Diagnosis And Treatment
- Cardio Diagnostics stock rises on AGEPHA Pharma study collaboration
- Cardio Diagnostics secures Japan patent for heart disease biomarkers
- Cardio Diagnostics Broadens Access to Precision Cardiovascular Care with New Practice Partnerships Across U.S. Mainland and Puerto Rico
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Günlük aralık
3.90 4.10
Yıllık aralık
0.15 5.70
- Önceki kapanış
- 3.87
- Açılış
- 4.00
- Satış
- 3.97
- Alış
- 4.27
- Düşük
- 3.90
- Yüksek
- 4.10
- Hacim
- 42
- Günlük değişim
- 2.58%
- Aylık değişim
- 5.87%
- 6 aylık değişim
- 1034.29%
- Yıllık değişim
- 1626.09%
21 Eylül, Pazar