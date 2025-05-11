Валюты / CDIO
CDIO: Cardio Diagnostics Holdings Inc
3.89 USD 0.14 (3.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDIO за сегодня изменился на 3.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.70, а максимальная — 3.90.
Новости CDIO
- Cardio Diagnostics' AI-Powered Coronary Heart Disease Tests Get Medicare Reimbursement Pricing - Cardio Diagnostics Hldgs (NASDAQ:CDIO)
- Medicare sets preliminary payment rates for Cardio Diagnostics tests
- Cardio Diagnostics And AGEPHA Pharma Team Up To Advance Inflammation-Driven Coronary Heart Disease Diagnosis And Treatment
- Cardio Diagnostics stock rises on AGEPHA Pharma study collaboration
- Cardio Diagnostics secures Japan patent for heart disease biomarkers
- Cardio Diagnostics Broadens Access to Precision Cardiovascular Care with New Practice Partnerships Across U.S. Mainland and Puerto Rico
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Дневной диапазон
3.70 3.90
Годовой диапазон
0.15 5.70
- Предыдущее закрытие
- 3.75
- Open
- 3.79
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Low
- 3.70
- High
- 3.90
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 3.73%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 1011.43%
- Годовое изменение
- 1591.30%
