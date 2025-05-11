Moedas / CDIO
CDIO: Cardio Diagnostics Holdings Inc
3.82 USD 0.04 (1.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDIO para hoje mudou para -1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.81 e o mais alto foi 3.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Cardio Diagnostics Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.81 3.87
Faixa anual
0.15 5.70
- Fechamento anterior
- 3.86
- Open
- 3.81
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Low
- 3.81
- High
- 3.87
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -1.04%
- Mudança mensal
- 1.87%
- Mudança de 6 meses
- 991.43%
- Mudança anual
- 1560.87%
