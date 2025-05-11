Währungen / CDIO
CDIO: Cardio Diagnostics Holdings Inc
4.00 USD 0.13 (3.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDIO hat sich für heute um 3.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.90 bis zu einem Hoch von 4.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cardio Diagnostics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.90 4.04
Jahresspanne
0.15 5.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.87
- Eröffnung
- 4.00
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Tief
- 3.90
- Hoch
- 4.04
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 3.36%
- Monatsänderung
- 6.67%
- 6-Monatsänderung
- 1042.86%
- Jahresänderung
- 1639.13%
