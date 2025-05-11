QuotazioniSezioni
Valute / CDIO
Tornare a Azioni

CDIO: Cardio Diagnostics Holdings Inc

3.97 USD 0.10 (2.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDIO ha avuto una variazione del 2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.10.

Segui le dinamiche di Cardio Diagnostics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDIO News

Intervallo Giornaliero
3.90 4.10
Intervallo Annuale
0.15 5.70
Chiusura Precedente
3.87
Apertura
4.00
Bid
3.97
Ask
4.27
Minimo
3.90
Massimo
4.10
Volume
42
Variazione giornaliera
2.58%
Variazione Mensile
5.87%
Variazione Semestrale
1034.29%
Variazione Annuale
1626.09%
21 settembre, domenica