CDIO: Cardio Diagnostics Holdings Inc
3.97 USD 0.10 (2.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDIO ha avuto una variazione del 2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.10.
Segui le dinamiche di Cardio Diagnostics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.90 4.10
Intervallo Annuale
0.15 5.70
- Chiusura Precedente
- 3.87
- Apertura
- 4.00
- Bid
- 3.97
- Ask
- 4.27
- Minimo
- 3.90
- Massimo
- 4.10
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 2.58%
- Variazione Mensile
- 5.87%
- Variazione Semestrale
- 1034.29%
- Variazione Annuale
- 1626.09%
21 settembre, domenica