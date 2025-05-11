货币 / CDIO
CDIO: Cardio Diagnostics Holdings Inc
3.89 USD 0.14 (3.73%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDIO汇率已更改3.73%。当日，交易品种以低点3.70和高点3.90进行交易。
关注Cardio Diagnostics Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDIO新闻
- Cardio Diagnostics' AI-Powered Coronary Heart Disease Tests Get Medicare Reimbursement Pricing - Cardio Diagnostics Hldgs (NASDAQ:CDIO)
- Medicare sets preliminary payment rates for Cardio Diagnostics tests
- Cardio Diagnostics And AGEPHA Pharma Team Up To Advance Inflammation-Driven Coronary Heart Disease Diagnosis And Treatment
- Cardio Diagnostics stock rises on AGEPHA Pharma study collaboration
- Cardio Diagnostics secures Japan patent for heart disease biomarkers
- Cardio Diagnostics Broadens Access to Precision Cardiovascular Care with New Practice Partnerships Across U.S. Mainland and Puerto Rico
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
日范围
3.70 3.90
年范围
0.15 5.70
- 前一天收盘价
- 3.75
- 开盘价
- 3.79
- 卖价
- 3.89
- 买价
- 4.19
- 最低价
- 3.70
- 最高价
- 3.90
- 交易量
- 89
- 日变化
- 3.73%
- 月变化
- 3.73%
- 6个月变化
- 1011.43%
- 年变化
- 1591.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值