Dövizler / APLD
APLD: Applied Digital Corporation

20.48 USD 0.57 (2.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APLD fiyatı bugün 2.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.80 ve Yüksek fiyatı olarak 20.79 aralığında işlem gördü.

Applied Digital Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.80 20.79
Yıllık aralık
3.31 20.79
Önceki kapanış
19.91
Açılış
19.90
Satış
20.48
Alış
20.78
Düşük
19.80
Yüksek
20.79
Hacim
29.548 K
Günlük değişim
2.86%
Aylık değişim
35.36%
6 aylık değişim
264.41%
Yıllık değişim
149.15%
21 Eylül, Pazar