Dövizler / APLD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
APLD: Applied Digital Corporation
20.48 USD 0.57 (2.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APLD fiyatı bugün 2.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.80 ve Yüksek fiyatı olarak 20.79 aralığında işlem gördü.
Applied Digital Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APLD haberleri
- 5 Reasons to Buy Applied Digital Stock Like There's No Tomorrow
- Nvidia: Despite Risks, New Signals of Potential Upside Ahead (NASDAQ:NVDA)
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- Applied Digital Corp hissesi 20,53 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Applied Digital Corp stock hits 52-week high at 20.53 USD
- Applied Digital: Wait Till Valuations Matter, Then You Will Get It (NASDAQ:APLD)
- DELL's ISG Growth Accelerates: Is AI Infrastructure the Catalyst?
- Nvidia Has $4.3 Billion Invested in These 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- 3 Soaring Stocks to Hold for the Next 20 Years
- Why Did Applied Digital Stock Skyrocket 34.5% This Week?
- DELL vs. APLD: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy Now?
- Applied Digital hisseleri 17,61 dolar ile 52 haftalık zirveyi gördü
- Applied Digital stock hits 52-week high at $17.61
- Applied Digital Jumps 122% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Applied Digital’s AI Potential Is Huge - Markets Disagree (NASDAQ:APLD)
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Buckle Up For The Biggest Market Disruption Since The Industrial Revolution
- Cummins Wes, CEO of Applied Digital, sells $6.1m in shares
- Applied Digital CFO Mohmand Mohmand saidal LaVanway sells $1.14 million in shares
- Applied digital director Nottenburg sells $305,200 in shares
- Why Did Applied Digital Stock Plummet This Week?
- APLD Rides on Accelerating AI Infrastructure Demand: What's Ahead?
- CoreWeave Just Gave This Data Center Stock a Big Boost. Should You Buy Shares Now?
Günlük aralık
19.80 20.79
Yıllık aralık
3.31 20.79
- Önceki kapanış
- 19.91
- Açılış
- 19.90
- Satış
- 20.48
- Alış
- 20.78
- Düşük
- 19.80
- Yüksek
- 20.79
- Hacim
- 29.548 K
- Günlük değişim
- 2.86%
- Aylık değişim
- 35.36%
- 6 aylık değişim
- 264.41%
- Yıllık değişim
- 149.15%
21 Eylül, Pazar