APLD: Applied Digital Corporation
19.46 USD 0.11 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APLD за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.65, а максимальная — 19.75.
Следите за динамикой Applied Digital Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APLD
- DELL's ISG Growth Accelerates: Is AI Infrastructure the Catalyst?
- Nvidia Has $4.3 Billion Invested in These 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- 3 Soaring Stocks to Hold for the Next 20 Years
- Why Did Applied Digital Stock Skyrocket 34.5% This Week?
- DELL vs. APLD: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy Now?
- Applied Digital stock hits 52-week high at $17.61
- Applied Digital Jumps 122% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Applied Digital’s AI Potential Is Huge - Markets Disagree (NASDAQ:APLD)
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Buckle Up For The Biggest Market Disruption Since The Industrial Revolution
- Cummins Wes, CEO of Applied Digital, sells $6.1m in shares
- Applied Digital CFO Mohmand Mohmand saidal LaVanway sells $1.14 million in shares
- Applied digital director Nottenburg sells $305,200 in shares
- Why Did Applied Digital Stock Plummet This Week?
- APLD Rides on Accelerating AI Infrastructure Demand: What's Ahead?
- CoreWeave Just Gave This Data Center Stock a Big Boost. Should You Buy Shares Now?
- Poised for Explosive Growth: 2 AI Stocks That Could Surge 100% by 2028
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/1/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Applied Digital Stock Falls-- Yet Analysts See 30% Upside Potential
- Applied Digital stock rises after securing new CoreWeave lease
- Applied Digital stock hits 52-week high at 17.0 USD
- APLD Trades Higher Than Industry at 13.5X P/S: Is the Stock a Buy?
- Wall Street Analysts Believe Applied Digital Corporation (APLD) Could Rally 25.39%: Here's is How to Trade
Дневной диапазон
18.65 19.75
Годовой диапазон
3.31 19.96
- Предыдущее закрытие
- 19.35
- Open
- 19.35
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Low
- 18.65
- High
- 19.75
- Объем
- 30.143 K
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 28.62%
- 6-месячное изменение
- 246.26%
- Годовое изменение
- 136.74%
