APLD: Applied Digital Corporation

19.46 USD 0.11 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APLD за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.65, а максимальная — 19.75.

Следите за динамикой Applied Digital Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.65 19.75
Годовой диапазон
3.31 19.96
Предыдущее закрытие
19.35
Open
19.35
Bid
19.46
Ask
19.76
Low
18.65
High
19.75
Объем
30.143 K
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
28.62%
6-месячное изменение
246.26%
Годовое изменение
136.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.