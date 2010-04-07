Space Phoenix EA

1. Trend Çizgisi İzleme: Space Phoenix EA, grafik üzerine çizilen belirli bir trend çizgisinin hemen üstünde veya altında meydana gelen anlık kırılmaları tespit edebilir. Aynı anda 25 trend çizgisini izleyebilme özelliğine sahiptir.

2. Otomatik Take Profit ve Stop Loss: EA, önceden belirlenen take profit ve stop loss seviyelerini ayarlamak için işlevsellik sağlar. Bu özellik, risk-getiri oranlarını olumlu bir şekilde belirlemek ve sürdürmek için yardımcı olur.

3. Takip Eden Stop: Belirli bir pip sayısına dayanarak stop loss seviyesini otomatik olarak ayarlayarak karları kilitlemenizi sağlayan bir takip eden stop mekanizması uygulanmıştır. Bu özellik, işlem platformunuzdan uzakta olduğunuzda özellikle faydalıdır.

4. Özel Emir Paneli: EA, ihtiyaçlarınıza göre alış veya satış işlemleri açmanızı sağlayan kullanıcı dostu bir emir paneli sunar.

5. EMA (Exponential Moving Average) Filtresi: Trendin yukarı veya aşağı yönlü olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak bir EMA filtresi entegre edilmiştir.

6. Açma/Kapama Özellikleri: Takip Eden Stop, Emir Paneli ve EMA filtresi gibi özelliklerin her biri ayrı açma/kapama düğmelerine sahiptir. Bu esneklik, bu özellikleri ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanmanıza olanak sağlar.

Muhteşem Space Phoenix EA'yı tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu güçlü MT4 Expert Advisor, ticaret stratejinizi devrimleştiriyor. Standart MT4 platformunun ötesine geçen ileri bir izleme sistemi sağlayarak trend çizgisi kırılmaları konusunda sizi bilgilendiriyor.

Space Phoenix EA, trend çizgisi üzerinde veya altında herhangi bir kırılma olduğunda piyasayı dikkatlice tarar, önemli bir ticaret fırsatını asla kaçırmamanızı sağlar. Kırılma gerçekleştiğinde EA anında ekran bildirimi ve mobil bildirim göndererek sizi bilgilendirir, böylece zamanında ve sağlam kararlar alabilirsiniz.

Piyasada önde olmanın önemini anlıyoruz, bu nedenle bu özelliği EA'ya dahil ettik. Standart MT4 platformlarından farklı olarak Space Phoenix EA, ticaret analizinizi geliştirmek ve karlı fırsatları yakalamak için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sağlar.

Space Phoenix EA'nın gücünü deneyimleyin ve ticaretinizi yeni bir seviyeye taşıyın. Bu ola

ğanüstü aracı kullanarak bir dünya dolusu fırsatı keşfedin ve hızla değişen finansal piyasalarda rekabet avantajı elde edin.
Önerilen ürünler
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Matrixs
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Göstergeler
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "WPR ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Çizilme Yok. - WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir. - "WPR ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, WPR osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar. - Gösterge, fiyat düzeltmelerini çok erken görme fırsatı sunar. - Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. - Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz. - Alış
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Göstergeler
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Göstergeler
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
MTF Stochastic
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Göstergeler
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek. - Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör. - Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk. - Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. - PC ve Mobil uyarılarla. // H
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Göstergeler
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Bu gösterge, agresif scalping ve ikili opsiyonlarda hızlı girişler yapmak için tasarlanmıştır , her mumda sinyaller üreterek her an neler olduğunu tam olarak bilmenizi sağlar. Happy Scalping kanalına katılın: MQL5 Yeniden çizim yapmaz : Mevcut mumun sinyali gerçek ZAMAN da üretilir, bu da mum hala şekillenirken, fiyatın bir önceki mumun kapanışına göre yukarı ya da aşağı gitmesine bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Ancak bir kez mum kapanınca , sinyalin rengi tamamen sabit kalır . Değ
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
PipsZenith Virtual Candle Levels
Hozeifa M Haji
Göstergeler
PipsZenith Virtual Candle Levels – Indicator Description Take your trading to the next level with PipsZenith Virtual Candle Levels – the ultimate multi-timeframe support and resistance tool. This powerful indicator plots High, Low, Open, and Close levels from multiple standard and custom timeframes, helping traders identify key market zones with precision. Unlike ordinary indicators, PipsZenith Virtual Candle Levels lets you see levels from: Yearly, 6-Month, 4-Month, 3-Month, 2-Month Monthly, We
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Göstergeler
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Göstergeler
Sayı dizilerinden birine "Orman Yangını Dizisi" denir. En güzel yeni dizilerden biri olarak kabul edildi. Başlıca özelliği, bu dizinin lineer trendlerden, hatta en kısa olanlardan kaçınmasıdır. Bu göstergenin temelini oluşturan bu özelliktir. Bir finansal zaman serisini analiz ederken, bu gösterge tüm olası trend seçeneklerini reddetmeye çalışır. Ve ancak başarısız olursa, bir trendin varlığını tanır ve uygun sinyali verir. Bu yaklaşım, yeni trendlerin başladığı anların doğru bir şekilde belirl
Gann Lines Driver
Oleg Pechenezhskiy
Yardımcı programlar
С этим драйвером вы можете превратить трендовую линию в линию Ганна, поместив значение угла в виде NxM в ее описании, например 4x1, где N - это количество поинтов, а M - количество таймфреймов на текущем графике. Драйвер автоматически отображает значение угла в виде метки у правого конца линии. По умолчанию, размер поинта равен размеру пипса, но в настройках вы можете сами указать подходящий вам размер поинта. Вы можете комбинировать этот индикатор с индикатором  Colored Channels , разделяя проб
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Yardımcı programlar
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Uzman Danışmanlar
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
RTSPattern
Tomas Belak
Göstergeler
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Yardımcı programlar
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Yardımcı programlar
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Yardımcı programlar
MULTIPLE ORDERS UTILITY Multiple Orders Utility, küçük fiyat hareketleriyle kolayca kâr elde etmeyi sağlamak ve her şeyi elde etmek için uzun mesafeye gitmeye gerek kalmaması amacıyla geliştirilmiştir. Bu yardımcı araç, kullanıcı tarafından belirtilen miktar kadar — veya brokerinizin izin verdiği kadar — aynı para birimi çifti ve aynı yönde eşzamanlı olarak birden fazla emir açar. Bunun arkasındaki fikir şudur: Kısa sürede ulaşılması muhtemel olmayan veya gerçekçi olmayan 100–200 pip peşinden ko
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Yardımcı programlar
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Yardımcı programlar
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan Sinyal Kopyalayın (   Bot Token veya Yönetici İzinleri gerekmiyor  düz MT4'ünüze. Kullanıcıyı düşünerek tasarlanmış ve ihtiyacınız olan birçok özellik sunmaktadır Bu ürün, kullanımı kolay ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Telegram Sürümü Demo versiyonunu denemek istiyorsanız, Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Discord'tan MT4'e gönder
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Yardımcı programlar
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Yardımcı programlar
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Yardımcı programlar
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (21)
Yardımcı programlar
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Yardımcı programlar
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Elliott Wave Counter, Elliott dalgalarının hızlı ve kullanıcı dostu manuel olarak işaretlenmesine yönelik bir paneldir. Bir renk ve işaret seviyesi seçilebilir. Son işaretlemeyi ve araç tarafından yapılan tüm işaretlemeyi kaldırma işlevleri de vardır. İşaretleme tek bir tıklamayla yapılır. Beş kez tıklayın - beş dalganız olsun! Elliott Dalga Sayacı, Elliott dalgalarının hem yeni başlayanlar hem de profesyonel analistleri için harika bir araç olacaktır. Elliott Wave Sayacı Kurulum ve Giriş Kılavu
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Yardımcı programlar
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Kısmi Kapanış Uzmanı,   birçok işlevi tek bir otomatik sistemde birleştiren bir araçtır. Bu EA, risk yönetimi ve potansiyel kazançları en üst düzeye çıkarmak için birden fazla seçenek sunarak yatırımcıların pozisyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Kısmi Kapanış Uzmanı ile yatırımcılar bir       kısmi kapanış       karı kilitlemek için bir seviye       takip eden durdurma       karları korumak ve kayıpları sınırlamak için bir seviye       başa baş       Fiyatın ken
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt