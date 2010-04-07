1. Trend Çizgisi İzleme: Space Phoenix EA, grafik üzerine çizilen belirli bir trend çizgisinin hemen üstünde veya altında meydana gelen anlık kırılmaları tespit edebilir. Aynı anda 25 trend çizgisini izleyebilme özelliğine sahiptir.





2. Otomatik Take Profit ve Stop Loss: EA, önceden belirlenen take profit ve stop loss seviyelerini ayarlamak için işlevsellik sağlar. Bu özellik, risk-getiri oranlarını olumlu bir şekilde belirlemek ve sürdürmek için yardımcı olur.





3. Takip Eden Stop: Belirli bir pip sayısına dayanarak stop loss seviyesini otomatik olarak ayarlayarak karları kilitlemenizi sağlayan bir takip eden stop mekanizması uygulanmıştır. Bu özellik, işlem platformunuzdan uzakta olduğunuzda özellikle faydalıdır.





4. Özel Emir Paneli: EA, ihtiyaçlarınıza göre alış veya satış işlemleri açmanızı sağlayan kullanıcı dostu bir emir paneli sunar.





5. EMA (Exponential Moving Average) Filtresi: Trendin yukarı veya aşağı yönlü olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak bir EMA filtresi entegre edilmiştir.





6. Açma/Kapama Özellikleri: Takip Eden Stop, Emir Paneli ve EMA filtresi gibi özelliklerin her biri ayrı açma/kapama düğmelerine sahiptir. Bu esneklik, bu özellikleri ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanmanıza olanak sağlar.





Muhteşem Space Phoenix EA'yı tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu güçlü MT4 Expert Advisor, ticaret stratejinizi devrimleştiriyor. Standart MT4 platformunun ötesine geçen ileri bir izleme sistemi sağlayarak trend çizgisi kırılmaları konusunda sizi bilgilendiriyor.





Space Phoenix EA, trend çizgisi üzerinde veya altında herhangi bir kırılma olduğunda piyasayı dikkatlice tarar, önemli bir ticaret fırsatını asla kaçırmamanızı sağlar. Kırılma gerçekleştiğinde EA anında ekran bildirimi ve mobil bildirim göndererek sizi bilgilendirir, böylece zamanında ve sağlam kararlar alabilirsiniz.





Piyasada önde olmanın önemini anlıyoruz, bu nedenle bu özelliği EA'ya dahil ettik. Standart MT4 platformlarından farklı olarak Space Phoenix EA, ticaret analizinizi geliştirmek ve karlı fırsatları yakalamak için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sağlar.





Space Phoenix EA'nın gücünü deneyimleyin ve ticaretinizi yeni bir seviyeye taşıyın. Bu ola





ğanüstü aracı kullanarak bir dünya dolusu fırsatı keşfedin ve hızla değişen finansal piyasalarda rekabet avantajı elde edin.