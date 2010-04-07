1. Surveillance des lignes de tendance : Space Phoenix EA peut détecter les cassures immédiates au-dessus ou en dessous de toute ligne de tendance spécifiée tracée sur le graphique. Il peut surveiller jusqu'à 25 lignes de tendance simultanément.





2. Take Profit et Stop Loss automatiques : L'EA comprend une fonctionnalité permettant de définir des niveaux prédéterminés de take profit et de stop loss. Cette fonctionnalité aide à établir et maintenir des ratios risque-récompense favorables.





3. Trailing Stop : Un mécanisme de trailing stop est mis en place, vous permettant de sécuriser vos profits en ajustant automatiquement le niveau de stop loss en fonction d'un nombre spécifié de pips. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous êtes éloigné de votre plateforme de trading.





4. Panneau de commande personnalisé : L'EA offre un panneau de commande convivial qui vous permet d'ouvrir des ordres d'achat ou de vente selon vos besoins.





5. Filtre EMA (Moyenne Mobile Exponentielle) : Un filtre EMA est intégré pour vous aider à déterminer la direction de la tendance, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse.





6. Fonctionnalités activables/désactivables : Le Trailing Stop, le panneau de commande et le filtre EMA disposent de commutateurs individuels vous permettant de les activer ou de les désactiver selon vos besoins spécifiques. Cette flexibilité vous permet d'utiliser ces fonctionnalités au moment opportun.





Nous vous présentons le remarquable Space Phoenix EA, un puissant Expert Advisor MT4 qui révolutionne votre stratégie de trading. Notre logiciel de pointe va au-delà de la plateforme MT4 standard, en vous fournissant un système avancé de surveillance des cassures de lignes de tendance.





Space Phoenix EA scrute attentivement le marché à la recherche de toute cassure, que ce soit au-dessus ou en dessous d'une ligne de tendance, afin de ne jamais manquer une opportunité de trading cruciale. Dès qu'une cassure se produit, l'EA envoie instantanément une alerte à l'écran et une notification push sur votre terminal de trading mobile, vous permettant de rester informé et de prendre des décisions éclairées et opportunes.





Nous comprenons l'importance de rester en avance sur le marché, c'est pourquoi nous avons intégré cette fonctionnalité à notre EA. Contrairement aux plateformes MT4 standard, notre Space Phoenix EA vous fournit les informations en temps réel dont vous avez besoin pour améliorer votre analyse de trading et saisir des moments profitables.





Expérimentez la puissance de Space Phoenix EA et propulsez votre trading vers de nouveaux sommets. Adoptez cet outil exceptionnel pour débloquer un monde de possibilités et acquérir un avantage concurrentiel sur les marchés financiers en constante évolution.