Automatic Markup Trendlines

Автопостроение трендовых линий.

  1. Отрисовка множества линий, потенциальных границ роста\падения цен (серый цвет линий)
  2. Выявление и отрисовка канала цен (зеленый цвет линий)
  3. Выявление потенциальных треугольников ТА (красный и синий цвет линий)

Рекомендуется использовать белый фон графика, период графика - М30.

Настройки

  • Interval=200 - максимальное количество баров, используемых в анализе для построения линий.
  • The_greatest_distance=5 000 - регулирует максимальное удаление от текущего бара уровня цены любой линии, стремящейся к вертикали. Всё, что выходит за этот уровень, строиться не будет. При 0 будет построено всё множество линий без ограничений.


