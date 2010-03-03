



Принцип работы

Покупает и продаёт на основании показаний внутреннего индикатора;

После появления сигнала , выставляет сетку.

Встроен регулируемый блок риск-менеджмента. В зависимости от баланса следит за величиной исполняемого ордера, распределяя риски;

Не использует стандартные индикаторы.

Присутствует блок отправки PUSH-уведомлений на смартфон.(после каждой сделки отправляет сообщение на смартфон с данными о текущем балансе и профите).

Тестирование

Скачайте бесплатную копию Forex Fraus Oris;

В платформе MT4 зайдите в Сервис > Архив котировок;

Загрузите историю котировок EURUSD. Внимание : для более точного тестирования зайдите на сайт вашего брокера и скачайте историю EURUSDM1 (например, сроком год);

Выберите таймфрейм M1;

Выберите режим "Все тики";

Установите спред текущий.

Запустите тестирование на истории.





Реальная торговля

Очень важно: советник не работает с другими советниками на той же валютной паре, так как нарушается алгоритм работы (может собрать данные о работе и сделках другого советника). Защита по Magic есть но лучше не рискуйте. Поэтому убедитесь, что в других окнах нет советников!

начальная сумма не меньше 1000$

удостоверьтесь что у вас счет ECN с хеджированием и обязательно плечо не меньше 1:500

Примечание по оптимизации: все настройки по умолчанию предназначены именно для пары EURUSD M1. Если вы хотите использовать робота на других валютных парах и таймфреймах, обязательно протестируйте в тестере перед применением.

Переменные данные настроек советника

Schag - размер шага выставляемой сетки.

- отправка сообщений ( - запрещено отправлять, - разрешено отправлять). MAGIC - ID советника.



