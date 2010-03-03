Forex Fraus Oris
- Experts
- Dmitriy Zaytsev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Принцип работы
- Покупает и продаёт на основании показаний внутреннего индикатора;
- После появления сигнала , выставляет сетку.
- Встроен регулируемый блок риск-менеджмента. В зависимости от баланса следит за величиной исполняемого ордера, распределяя риски;
- Не использует стандартные индикаторы.
- Присутствует блок отправки PUSH-уведомлений на смартфон.(после каждой сделки отправляет сообщение на смартфон с данными о текущем балансе и профите).
Тестирование
- Скачайте бесплатную копию Forex Fraus Oris;
- В платформе MT4 зайдите в Сервис > Архив котировок;
- Загрузите историю котировок EURUSD. Внимание: для более точного тестирования зайдите на сайт вашего брокера и скачайте историю EURUSDM1 (например, сроком год);
- Откройте тестер стратегий и выберите временной диапазон для начала теста;
- Выберите таймфрейм M1;
- Выберите режим "Все тики";
- Установите спред текущий.
- Запустите тестирование на истории.
Реальная торговля
Очень важно: советник не работает с другими советниками на той же валютной паре, так как нарушается алгоритм работы (может собрать данные о работе и сделках другого советника). Защита по Magic есть но лучше не рискуйте. Поэтому убедитесь, что в других окнах нет советников!
- начальная сумма не меньше 1000$
- удостоверьтесь что у вас счет ECN с хеджированием и обязательно плечо не меньше 1:500
Примечание по оптимизации: все настройки по умолчанию предназначены именно для пары EURUSD M1. Если вы хотите использовать робота на других валютных парах и таймфреймах, обязательно протестируйте в тестере перед применением.
Переменные данные настроек советника
- Schag - размер шага выставляемой сетки.
- RiskPercent - процент риска (вычисляется размер лота в зависимости от баланса на счету);
- maxLots - максимальный лот, используемый при расчетах блока риск-менеджмента;
- send_notifications - отправка сообщений (false - запрещено отправлять, true - разрешено отправлять).
- MAGIC - ID советника.