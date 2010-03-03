Forex Fraus Oris


Принцип работы

  • Покупает и продаёт на основании показаний внутреннего индикатора;
  • После появления сигнала , выставляет сетку.
  • Встроен регулируемый блок риск-менеджмента. В зависимости от баланса следит за величиной исполняемого ордера, распределяя риски;
  • Не использует стандартные индикаторы.
  • Присутствует блок отправки PUSH-уведомлений на смартфон.(после каждой сделки отправляет сообщение на смартфон с данными о текущем балансе и профите).  

Тестирование

  • Скачайте бесплатную копию Forex Fraus Oris;
  • В платформе MT4 зайдите в Сервис > Архив котировок;
  • Загрузите историю котировок EURUSD. Внимание: для более точного тестирования зайдите на сайт вашего брокера и скачайте историю EURUSDM1 (например, сроком год);
  • Откройте тестер стратегий и выберите временной диапазон для начала теста;
  • Выберите таймфрейм M1;
  • Выберите режим "Все тики";
  • Установите спред текущий. 
  • Запустите тестирование на истории.


Реальная торговля

Очень важно: советник не работает с другими советниками на той же валютной паре, так как нарушается алгоритм работы (может собрать данные о работе и сделках другого советника). Защита по Magic есть но лучше не рискуйте. Поэтому убедитесь, что в других окнах нет советников!

  • начальная сумма не меньше 1000$
  • удостоверьтесь что у вас счет ECN с хеджированием и обязательно плечо не меньше 1:500

Примечание по оптимизации: все настройки по умолчанию предназначены именно для пары EURUSD M1. Если вы хотите использовать робота на других валютных парах и таймфреймах, обязательно протестируйте в тестере перед применением.

Переменные данные настроек советника

  • Schag - размер шага выставляемой сетки.
  • RiskPercent - процент риска (вычисляется размер лота в зависимости от баланса на счету);
  • maxLots - максимальный лот, используемый при расчетах блока риск-менеджмента;
  • send_notifications - отправка сообщений (false - запрещено отправлять, true - разрешено отправлять).
  • MAGIC - ID советника.


