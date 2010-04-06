Sell and Buy Points On Chart

Bu EA, yatırımcılara aşağıdaki avantajlar konusunda yardımcı olur:

- Verdiğiniz satış veya alış emirleri için giriş noktasını gösterin.

-grafik üzerinde TP & SL seviyelerini göster

- parti boyutunu kontrol edin

- noktalarda TP & SL seviyesini kontrol edin

- tüm grafik periyodunda çalışır

- sinyalinizde yükselen algo ticareti sıralaması

- tek bir tıklamayla tüm anlaşmaları kapatma

- yalnızca karlı anlaşmaları kapatmak

- sadece kaybedilebilir tüccarları kapatmak
Önerilen ürünler
Stop Controller MT4
Alexandr Gladkiy
Yardımcı programlar
Stop controller – утилита, которая следит за тем, чтобы у ордеров были установлены стоп-приказы и за уровнем просадки или прибыли. Стоп-приказы можно установить, как пользовательские, так и расчётные. Также она способна сопровождать рыночные ордера. Сопровождение выглядит следующим образом: утилита отслеживает промежуточные между ценой открытия и тейкпрофитом цели и частично закрывает сделки, при этом переводя стоплосс на уровень предыдущей цели. Частичное закрытие ордеров можно отключить. Чтобы
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Göstergeler
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Göstergeler
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Göstergeler
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Rule Plotter MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.25 (4)
Göstergeler
Rule Plotter ile Otomatik Ticaret Robotu Nasıl Oluşturulur Sadece birkaç fare tıklaması ile ticaret stratejilerinizi otomatikleştirebilmenin ne kadar güçlü olabileceğini hiç düşündünüz mü? Karmaşık kodlara dalmadan farklı ticaret stratejilerini oluşturup test etmenin özgürlüğünü hayal edin. Rule Plotter ile bu vizyon gerçek oluyor. Burada kendi özel ticaret robotunuzu nasıl oluşturabileceğinizi ve Rule Plotter'ı kullanarak ticaret sistemi oluşturmayı keşfedeceğiz, tüm süreci basitleştiren bir ti
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
FX Gambit
Boyan Atanassov
Yardımcı programlar
Zenner Trading Presents FX Gambit Streaming Live on YouTube:  https://youtu.be/rD9bCSxypio FX Gambit is an Adaptive, Market Neutral, Dual MT4 based Parallel Launch Automated Trading System, designed to respond to all directional combinations and permutations of the market, and still produce a Net Positive Outcome. There are 2 instances of MT4 with 2 charts in each. The LONG LEG of the HEDGE is in the left chart and the SHORT LEG on the right. The two MT4 instances exchange current market BID
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Yardımcı programlar
MT4 için NAS100 Auto SL ve TP Maker ile tanışın: MetaTrader 4'te Nasdaq 100 piyasasında gezinen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olan NAS100 Auto SL ve TP Maker ile StopLoss ve TakeProfit ayarlarını bir daha asla kaçırmayın. Bu araç, StopLoss ve TakeProfit seviyelerinin yönetimini otomatikleştirmek için sorunsuz bir çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Zahmetsiz Otomasyon: StopLoss ve/veya TakeProfit olmadan Nasdaq 100 işlemlerini otomatik olarak izler. Kullanıcı tar
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
Yardımcı programlar
Manual Zig-zag allows you to build a zig-zag with the mouse, to build it is necessary to turn on the zig-zag and left-click. The file must be placed in the \ MQL4 \ Indicators folder then in the terminal from the list of indicators put it on the chart. A zigzag can be built so that this zigzag can only be seen on the current time frame or in all halves at once. You can change the color and thickness of the line while on the chart without getting into the settings. You can quickly remove each
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
Yardımcı programlar
CyberZingFx Buffer Finder Tool Developed for Finding Buffers of Indicator to use in Universal Indicator EA . This is Not an Indicator or EA CyberZingFx Buffer Finder Tool is utility tool designed specifically for MetaTrader 4 (MT4) users. It is a standalone application that helps you easily find the buffers of any MT4 indicator, allowing you to use them in your Universal Indicator EA. With the Buffer Finder Tool, you no longer have to search through the data window to find the buffers you need.
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Yardımcı programlar
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Yardımcı programlar
VR Renk Seviyeleri, trend çizgisi, dikdörtgen ve metin gibi unsurları kullanarak teknik analiz uygulayanlar için kullanışlı bir araçtır. Grafiğe doğrudan metin eklemek ve ekran görüntüsü almak mümkündür. Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonları, talimatlar, problem çözme, adresinden edinilebilir. [Blog] İncelemeleri şu adresten okuyabilir veya yazabilirsiniz: [bağlantı] Sürümü [MetaTrader 5] Göstergeyle çalışma tek tıklamayla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, çizginin bulunduğu düğmeye tıkl
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Yardımcı programlar
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Yardımcı programlar
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Yardımcı programlar
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Yardımcı programlar
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Göstergeler
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Yardımcı programlar
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Araç, "SimSim ARROW" indikatör serisinden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 5 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılması
FREE
Auto TP Sl Panding Orders
Sarfraz Ali -
Yardımcı programlar
Auto TP SL Manul Open Panding Orders Overview: AUto TP SL Manul Open Panding Orders is an innovative trading platform designed to enhance trading efficiency and effectiveness in managing financial investments. Key Features: Automated Management : Seamlessly manage take-profit (TP) and stop-loss (SL) orders with our advanced automation tools. Manual Adjustments : Maintain control with manual options, allowing traders to adjust orders according to market conditions.
FREE
Net TP Net SL Setter
Sajjad Ahmed
5 (1)
Yardımcı programlar
This EA automatically closes all Open Trades and Pending Orders at your specified Net Profit or Net Loss. The TP and SL for a single trade can easily be set in Meta Trader, on individual basis and on hitting that TP or SL, the trade is automatically closed. However, if you have multiple trades and you want to set a Net TP and Net SL (in terms of profit & loss) for all of them, then Meta Trader cannot help you. Here comes this EA “Net TP Net SL Setter” using which you can set a Net TP and Net SL
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 4 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Yardımcı programlar
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Yardımcı programlar
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT4 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 4 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Yardımcı programlar
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Yazarın diğer ürünleri
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Trend Support and Resistant levels
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Yardımcı programlar
Dear Friend ... I hope and Wish a happy new year to all of you .. as i told you < this is a simple Utility EA can helps you in your trading . he helps you to ensure that your decision is correct to enter the market . it is work on all currency pairs , stocks ,indices and crypto . its easy to install . no complicated inputs.  this EA works as follows : it's main work is to detect the highest price and the lowest price on H4 & H1 time frame and draw resistance and support and trend  every line has
FREE
DowJonesBlinder
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Uzman Danışmanlar
Dear Friends .. As I promised you , this is a demo version of my Expert Advisor that works only on Daw Jones (US30) It works on simple strategy , Scalper and trend EA . It use the manual lot size that you put in parameters and use the trailing stop to minimize the lost value  as much as it dose ,, So u need to put the lot size ( usually it 0.1 minimum in most companies ) and put your Trailing stop value  (if you want to cancel the trailing just put 0 in the parameter )  (for DJ try to multiply
FREE
Confirmation Entry
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Uzman Danışmanlar
Dear Valuable Friends ,   This New Free EA works as below : - waiting the M15 diagram to show the reverse or continuing of the trend - confirm  signal on H4 Diagram . - wait till the entry strategy is being extremely true  - put direct entry point (sell or Buy ) and put Pending Orders (P.O) in grid   All these will be Active after manually set in common parameters that u fully controlled . Check the pics to recognize .. for any Question write to me directly .. Best Luck  Best Luck  
FREE
Dusha Trailers
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Yardımcı programlar
Dear Friends ,    this EA helps u to automatically tracing (following) your opening trades .. the trades will opened manually .. you can set all parameters such as  lot size sl tp distance from open price to set the break even point (that's to keep your deal in safe from losing any funds in case of the market go on negative way that you expect ) trailng your trade by set the distance of pips u need  if u need any assistance , add me and  contact me on my links in profile . wish all the best f
FREE
Manage your deals
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Yardımcı programlar
Hi Dear Friends ,   As i told you ,,, today i produce the management EA to managing your trades and with closing instruments used to closing tow kind of trades.. the profitable trades and losable trades .. u can try it for free for 2 days ,, it is worth every cent ..  now .. you do not need to keep tracing your deals.... let the EA do it for you automatically...  for any inquires contact me directly in my contacts shown on my profile after adding me .. best regards  Fawaz A. Al-baker 
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt