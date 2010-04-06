Sell and Buy Points On Chart
- Yardımcı programlar
- Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
- Sürüm: 100.1
Bu EA, yatırımcılara aşağıdaki avantajlar konusunda yardımcı olur:
- Verdiğiniz satış veya alış emirleri için giriş noktasını gösterin.
-grafik üzerinde TP & SL seviyelerini göster
- parti boyutunu kontrol edin
- noktalarda TP & SL seviyesini kontrol edin
- tüm grafik periyodunda çalışır
- sinyalinizde yükselen algo ticareti sıralaması
- tek bir tıklamayla tüm anlaşmaları kapatma
- yalnızca karlı anlaşmaları kapatmak
- sadece kaybedilebilir tüccarları kapatmak