ApexTrade1

ApexTrade v1.5 – MT4 Uzman Danışman

ApexTrade v1.5, MetaTrader 4 için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışmandır (EA).
Piyasa trendi yönünde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) kesişimleri, H4 zaman diliminde trend onayı ve ATR tabanlı dinamik risk yönetimini bir arada kullanır.

EA; dinamik Stop Loss ve Take Profit, akıllı trailing stop, günlük drawdown kontrolü ile birlikte maksimum spread limiti, eş zamanlı işlem sınırı ve minimum bakiye koruması gibi birçok güvenlik filtresi içerir.

Ayrıca, isteğe bağlı psikolojik mentor sistemi, aşamalı uyarılar ve opsiyonel otomatik pozisyon kapatma özelliği ile yatırımcının disiplinli kalmasına ve kârını korumasına yardımcı olur.

Temel Özellikler:

  • EMA tabanlı trend takip stratejisi

  • H4 zaman diliminde trend onayı

  • Sabit lot veya yüzde bazlı risk yönetimi

  • Akıllı trailing stop

  • Günlük drawdown koruması

  • Spread ve işlem zamanı filtreleri

  • Forex ve GOLD ile uyumlu

  • Tamamen özelleştirilebilir parametreler

ApexTrade v1.5, istikrarlı, disiplinli ve trend odaklı bir MT4 otomatik işlem robotu arayan yatırımcılar için idealdir ve farklı piyasa koşulları ile risk profillerine uyum sağlayabilir.

⚠️ Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.


