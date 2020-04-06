ApexTrade1
- Experts
- Lino Perez Rubio
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 21 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
ApexTrade v1.5 – Expert Advisor per MT4
ApexTrade v1.5 è un Expert Advisor automatico per MetaTrader 4, progettato per operare in direzione del trend di mercato. Si basa sui cross delle Medie Mobili Esponenziali (EMA) con conferma del trend sul timeframe H4, combinati con una gestione dinamica del rischio basata sull’ATR.
L’EA integra Stop Loss e Take Profit dinamici, un trailing stop intelligente, il controllo del drawdown giornaliero, e diversi filtri di sicurezza, tra cui il limite massimo di spread, il numero massimo di operazioni simultanee e la protezione tramite saldo minimo.
Include inoltre un sistema opzionale di mentor psicologico, che fornisce avvisi progressivi e può chiudere automaticamente le operazioni, aiutando il trader a mantenere la disciplina e a proteggere i profitti.
Caratteristiche principali:
-
Strategia trend-following basata su EMA
-
Conferma del trend sul timeframe H4
-
Gestione del rischio con lotto fisso o percentuale
-
Trailing stop intelligente
-
Protezione dal drawdown giornaliero
-
Filtri di spread e orari di trading
-
Compatibile con Forex e GOLD
-
Parametri completamente configurabili
ApexTrade v1.5 è ideale per i trader che cercano un robot di trading MT4 stabile, disciplinato e orientato al trend, capace di adattarsi a diverse condizioni di mercato e profili di rischio.
⚠️ Il trading comporta un alto livello di rischio. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.