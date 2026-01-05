🚀 LANSMAN TEKLİFİ! (Sınırlı Süre)

Ürün Açıklaması:

Dalgalı piyasalarda hesaplarınızı batıran EA'lardan bıktınız mı? Grid ticaretinin bir sonraki evrimi olan Goat Milker'a hoş geldiniz. Piyasa fırtınalarından sadece kurtulmuyoruz, onlarda gelişiyoruz. Goat, tescilli ADX-Uyarlanabilir Kuantum Izgarası ve çok katmanlı Kurtarma ve Aşamalı Güvenlik Sistemi ile tasarlanmış, akıllı, kendi kendini düzelten bir ızgara sistemidir ve hesap tasfiyesini uzak bir kabus haline getirir.





🧠 FARK: ~%99 Tasfiye Korumasını Nasıl Sağlıyoruz?

Geleneksel ızgara EA'ları katı oldukları için başarısız olur. Goat uyarlanabilir ve akıllıdır.





ADX-Uyarlanabilir Kuantum Izgarası: EA, ADX göstergesini kullanarak piyasa oynaklığını dinamik olarak analiz eder.





Düşük Oynaklık: Küçük ve sık karlar toplamak için ızgarayı daraltır.





Yüksek Oynaklık: İşlemin nefes almasına olanak tanıyarak ve tehlikeli küme birikimini önleyerek ızgarayı önemli ölçüde genişletir. Bu, haber olaylarından sağ çıkmanın anahtarıdır!





Aşamalı Kurtarma Sistemi ("Güvenlik Ağı"): Izgara maksimum seviyesine ulaşsa bile, EA pes etmez. İlerleyici Kurtarma modunu etkinleştirir ve ortalama düşürme ve tüm pozisyonu sistematik olarak kâra geri döndürmek için muhafazakar bir lot çarpanı ile stratejik olarak hesaplanmış karşı işlemler uygular.





Akıllı Başlangıç ​​Koşulu: Sadece düşük volatilite ortamlarında işlem yapmaya başlamak için bir ADX Başlangıç ​​Koşulu kullanır, piyasaya mümkün olan en sakin noktada girer ve ani dalgalanmalardan kaçınır.





Çok Katmanlı Risk Yönetimi:





Günlük ve Toplam Düşüş Limitleri: Herhangi bir kontrolsüz kaybı önlemek için sabit kodlanmış sınırlar.





Akıllı Kâr Alma: Kullanıcı tanımlı bir kâr hedefine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatır ve yeni, güvenli bir başlangıç ​​için sistemi sıfırlar.





⚙️ İşlem Tarzınızı Seçin

EUR/USD çifti en iyisidir

ancak dikkatli olmak şartıyla tüm forex'te işlem yapabilirsiniz

Goat, üç optimize edilmiş, otomatik olarak hesaplanmış mod ile sermayenize ve risk iştahınıza uyum sağlar:





AGRESİF Mod: Kendine güvenen yatırımcı için.





Önerilen Sermaye: 3.000$+





Daha yüksek kar potansiyeli, daha hızlı döngü süreleri.





NORMAL Mod: Mükemmel denge.





Önerilen Sermaye: 6.000$+





Sağlam büyüme ve güvenlik için ideal nokta.





DÜŞÜK RİSK Modu: Sermayeyi korumak için.





Önerilen Sermaye: 9.000$+





Maksimum güvenlik, daha düzgün öz sermaye eğrisi.





⚠️ KRİTİK SERMAYE UYARISI - LÜTFEN OKUYUN

1.000$'lık bir hesapla çalıştırabilir misiniz? Teknik olarak evet. Yapmalı mısınız? GÜVENLİ DEĞİL.





Önerilen minimumlar (3.000$/6.000$/9.000$), sistemin Kurtarma ve Aşamalı Güvenlik Sistemini etkili bir şekilde kullanabilmesi için yeterli sermaye sağlamak üzere hesaplanmıştır.





Önemli ölçüde daha düşük sermaye ile işlem yapmak (örneğin, 1.000$), EA'nın koruyucu mekanizmalarını ciddi şekilde engeller ve uzun süreli, yüksek volatilite dönemlerinde riski artırır.





Tasfiye riskine karşı yaklaşık %99 güvenlik puanı için lütfen önerilen minimum sermayeye uyun. Güvenlik için araçlar sağlıyoruz; bunları doğru kullanmak başarınızın anahtarıdır (ancak COVID krizi gibi büyük olaylar EA'yı zorlayabilir, bu nedenle riski en aza indirmek için piyasa istikrar kazanana kadar durdurun).





