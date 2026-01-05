Goat Milker

5
제품 설명:
변동성이 심한 시장에서 계좌를 날려버리는 EA에 지치셨나요? 차세대 그리드 트레이딩, Goat Milker에 오신 것을 환영합니다. Goat Milker는 시장의 폭풍 속에서도 살아남을 뿐만 아니라 번창합니다. Goat는 독자적인 ADX-Adaptive Quantum Grid와 다층 구조의 구조적 안전 시스템(Rescue & Progressive Safety System)을 탑재한 지능형 자가 교정 그리드 시스템으로, 계좌 청산을 먼 미래의 악몽으로 만들어 줍니다.

🧠 차별점: 약 99% 청산 방지 시스템 구현 비결
기존 그리드 EA는 경직된 구조 때문에 실패합니다. Goat는 적응형 지능형 시스템입니다.

ADX-Adaptive Quantum Grid: 이 EA는 ADX 지표를 사용하여 시장 변동성을 동적으로 분석합니다.

낮은 변동성: 그리드를 좁혀 작고 빈번한 수익을 창출합니다.

높은 변동성: 그리드를 크게 넓혀 거래에 여유를 주고 위험한 클러스터 형성을 방지합니다. 이는 뉴스 발표 시에도 생존할 수 있는 핵심 요소입니다!

구조적 안전 시스템(Progressive Rescue System, "안전망"): 그리드가 최대치까지 확장되더라도 EA는 포기하지 않습니다. Goat는 전략적으로 계산된 역매매를 보수적인 로트 배율로 실행하여 평균 매입 단가를 낮추고 전체 포지션을 체계적으로 수익으로 되돌리는 진보적 구조 모드를 활성화합니다.

지능형 시작 조건: ADX 시작 조건을 사용하여 변동성이 낮은 환경에서만 거래를 시작하여 가장 안정적인 시점에 시장에 진입하고 급격한 가격 변동을 방지합니다.

다단계 위험 관리:

일일 및 총 손실 한도: 손실을 최소화하기 위해 하드코딩된 한도가 설정되어 있습니다.

스마트 수익 실현: 사용자가 설정한 수익 목표에 도달하면 모든 포지션을 청산하고 시스템을 재설정하여 새롭고 안전한 시작을 제공합니다.

⚙️ 거래 스타일 선택
EUR/USD 쌍이 가장 적합하지만, 모든 외환 시장에서 신중하게 거래할 수 있습니다.
Goat는 세 가지 최적화된 자동 계산 모드를 통해 사용자의 자본과 위험 감수 성향에 맞춰 작동합니다.

공격형 모드: 자신감 있는 트레이더를 위한 모드입니다.

권장 투자금: $3,000 이상

더 높은 수익 잠재력, 더 빠른 사이클 타임.

일반 모드: 완벽한 균형.

권장 투자금: $6,000 이상

견고한 성장과 안전성을 위한 최적의 조건.

저위험 모드: 자본 보존용.

권장 투자금: $9,000 이상

최대 안전성, 더욱 안정적인 자산 곡선.

⚠️ 중요 투자금 고지 - 반드시 읽어주세요
$1,000 계좌에서 사용할 수 있을까요? 기술적으로는 가능합니다. 하지만 안전하지 않습니다.

권장 최소 투자금($3,000/$6,000/$9,000)은 시스템의 모든 복구 및 단계적 안전 시스템을 효과적으로 활용할 수 있도록 충분한 자본을 확보하기 위해 계산되었습니다.

이보다 훨씬 적은 자본(예: $1,000)으로 거래할 경우, EA의 보호 메커니즘이 심각하게 약화되어 장기간 높은 변동성 기간 동안 위험이 증가합니다.

청산 위험으로부터 약 99%의 안전성을 보장하려면 권장 최소 자본금을 준수하십시오. 저희는 안전을 위한 도구를 제공하며, 이를 올바르게 사용하는 것이 성공의 열쇠입니다(단, 코로나19 사태와 같은 큰 시장 변동은 EA에 과부하를 줄 수 있으므로 위험을 최소화하려면 시장이 안정될 때까지 EA 사용을 중지하십시오).

🎯 이제 선택의 순간입니다
시장의 흐름에 따라 수익을 기대하는 EA를 계속 사용할 것인지, 아니면 시장 상황에 관계없이 안정적인 수익을 창출하는 시스템으로 업그레이드할 것인지 결정하십시오.

Goat Milker EA는 도박이 아닙니다. 꾸준한 수익 성장을 위한 계산되고 정교하게 설계된 전략입니다.

가격이 오르기 전에 지금 바로 구매 버튼을 클릭하세요. 더 스마트한 수익 창출 방식을 발견한 엘리트 트레이더 대열에 합류하세요.

자신감 있는 거래, Goat Milker와 함께하세요.
Felipe Zeni
38
Felipe Zeni 2026.01.06 21:06 
 

I really enjoyed using it with BTC.

리뷰 답변