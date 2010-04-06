DAX40 Frankfurt Open
- Uzman Danışmanlar
- Raul Alberto Galdames Soto
- Sürüm: 4.26
- Etkinleştirmeler: 10
📌 DAX40 – Frankfurt Open Breakout (MT5)
Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el DAX40 (GERMANY40) durante la apertura europea, cuando el índice presenta su mayor liquidez y volatilidad estructurada.
El EA ejecuta operaciones de alta probabilidad, con gestión de riesgo estricta y múltiples sistemas de protección para preservar el capital.
✅ Características principales
✔ Optimizado exclusivamente para GERMANY40 / DAX40
✔ Trading por ventana horaria (Frankfurt / EU Open)
✔ No Martingale – No Grid – No Hedging
✔ Riesgo fijo por operación (%)
✔ Stop diario por pérdida máxima
✔ Control de pérdidas consecutivas
✔ Filtro de volatilidad (ATR)
✔ BreakEven automático
✔ Trailing Stop dinámico
✔ Cierre forzado por horario (Time Exit)
📊 Rendimiento (Backtest MT5)
Periodo probado: 2023 - 2025 (35 Meses)
Drawdown máximo: <6%
Win Rate: ~65%
Profit Factor: >2.95
Gestión conservadora y estable
(Resultados históricos no garantizan resultados futuros)
⚙️ Recomendaciones
Timeframe: M1
Capital mínimo sugerido: 10,000 USD
Riesgo recomendado: 1% por trade
Cuenta ECN / baja latencia