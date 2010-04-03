The Quantitative Qualitative Estimation (QQE) indicator is derived from Wilder’s famous Relative Strength Index (RSI). In essence, the QQE is a heavily smoothed RSI. Modification of this version: ( converted from tradingview script by Mihkell00, original from Glaz) So there are Two QQEs. One that is shown on the chart as columns, and the other "hidden" in the background which also has a 50 MA bollinger band acting as a zero line. When both of them agree - you get a blue or a red bar.