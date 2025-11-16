🔁 TREND REVERSAL SIGNALS – signaux précis de retournement de tendance

TREND REVERSAL SIGNALS est un indicateur avancé conçu pour identifier les points de retournement du marché avec une précision maximale. Il analyse les données de prix (OHLC) et détecte les principales formations de chandeliers qui signalent un changement potentiel de tendance. En combinant l’action des prix, la volatilité (ATR) et la structure du marché, il fournit des signaux clairs d’ACHAT ou de VENTE directement sur le graphique.

📊 Fondements analytiques :

Price Action (OHLC) – reconnaît les figures de retournement comme les doubles sommets/creux et la tête-épaules

Volatilité (ATR) – mesure la force du mouvement et filtre les faux signaux

Structure du marché – suit les sommets et creux plus hauts ou plus bas pour confirmer la direction

Indicateurs techniques – utilise moyennes mobiles, RSI, MACD et bandes de Bollinger pour validation

Analyse des volumes – réagit aux hausses soudaines de volume et surveille le VWAP comme niveau de référence

✅ Ce qu’il offre :

Signaux d’ACHAT/VENTE précisément placés sur des chandeliers spécifiques

Fonctionne sur tous les instruments et horizons temporels

Convient aux stratégies intraday et swing trading

💬 « Décidez en toute confiance. TREND REVERSAL SIGNALS vous montre quand le marché change de direction. »