Trend Reversal Signals

🔁 TREND REVERSAL SIGNALS – signaux précis de retournement de tendance

TREND REVERSAL SIGNALS est un indicateur avancé conçu pour identifier les points de retournement du marché avec une précision maximale. Il analyse les données de prix (OHLC) et détecte les principales formations de chandeliers qui signalent un changement potentiel de tendance. En combinant l’action des prix, la volatilité (ATR) et la structure du marché, il fournit des signaux clairs d’ACHAT ou de VENTE directement sur le graphique.

📊 Fondements analytiques :

  • Price Action (OHLC) – reconnaît les figures de retournement comme les doubles sommets/creux et la tête-épaules

  • Volatilité (ATR) – mesure la force du mouvement et filtre les faux signaux

  • Structure du marché – suit les sommets et creux plus hauts ou plus bas pour confirmer la direction

  • Indicateurs techniques – utilise moyennes mobiles, RSI, MACD et bandes de Bollinger pour validation

  • Analyse des volumes – réagit aux hausses soudaines de volume et surveille le VWAP comme niveau de référence

Ce qu’il offre :

  • Signaux d’ACHAT/VENTE précisément placés sur des chandeliers spécifiques

  • Fonctionne sur tous les instruments et horizons temporels

  • Convient aux stratégies intraday et swing trading

💬 « Décidez en toute confiance. TREND REVERSAL SIGNALS vous montre quand le marché change de direction. »


Plus de l'auteur
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
️ Power Moving Average Signals Présentation : Power Moving Average Signals est une stratégie de trading basée sur la tendance, utilisant le croisement de deux moyennes mobiles — une rapide et une lente — pour générer des signaux clairs de vente et d’achat : Signal d’achat : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le haut Signal de vente : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le bas Optimisée pour les paires de devises : Cette stratégie fonctionne particu
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
️ Ichimoku Kinko Hyo System Un outil intelligent pour une analyse de marché précise et efficace Cet indicateur repose sur le système éprouvé Ichimoku Kinko Hyo , offrant une vision complète de la structure du marché, de sa dynamique et des mouvements potentiels du prix. Il est conçu pour permettre aux traders de prendre des décisions rapides grâce à des signaux visuels clairs. Caractéristiques principales : Haute précision grâce à une analyse avancée du marché sur plusieurs unités de
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
Clever Parabolic RSI Un oscillateur intelligent combinant Parabolic SAR et RSI pour des signaux de marché précis Cet oscillateur fusionne la puissance de deux indicateurs techniques populaires — Parabolic SAR et RSI — pour créer un système intelligent qui affiche clairement l’ état du marché , la force de la tendance et fournit des signaux d’achat ou de vente fiables . Fonctionnement : Un point carré vert indique le début d’une tendance haussière Un point carré rouge signale le débu
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
Power Market Strength Panel Pro – Un seul panneau, tous les indicateurs clés réunis Power Market Strength Panel Pro n’est pas un simple indicateur. C’est un outil de trading puissant qui combine plusieurs indicateurs techniques essentiels et analyse automatiquement le marché pour vous. Il intègre les indicateurs suivants : EMA (Moyenne mobile exponentielle) – détermine la direction de la tendance ADX + DI+/- – mesure la force de la tendance et la pression acheteuse/vendeuse RSI (Indice de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis