Signal Histogram

Signal Histogram — MetaTrader 5 için teknik araç, eğilimi kapanış fiyatını hareketli ortalama ile karşılaştırarak görselleştirir. Ayrı bir pencerede bir histogram gösterilir:
  • Yeşil çubuklar — fiyat ortalama üstünde,
  • Kırmızı — fiyat altında.
Sinyaller çubuk kapanışından sonra oluşur, yeniden çizim olmadan, bu da onları scalping ve intraday ticaret için güvenilir kılar.

Doğruluğu artırmak için zaman filtresi sağlanmıştır: oturum çalışma saatlerini ayarlarsınız ve düşük likidite dönemlerini göz ardı edersiniz.

Araç, terminal dışında sinyalleri kaçırmamanız için push bildirimlerini ve uyarıları destekler.

Tüm temel varlıklarda çalışır: döviz çiftleri, kripto para birimleri (Bitcoin, Ethereum), endeksler, hisse senetleri, altın ve diğer metaller.

Özellik: Farklı dönemlerle birden fazla kopyayı (örneğin, 20, 50, 100) bir grafiğe yükleyebilirsiniz. Bu, kısa, orta ve uzun eğilimleri aynı anda değerlendirmenizi sağlar.
Eğer fiyat üç seviyenin hepsinin üstündeyse — piyasa güçlü büyümede. Eğer birinin altına düşerse — bir dönüş veya eğilimin zayıflaması mümkün.

Farklı zaman dilimleri için ayar örnekleri:
  • M5 (scalping): MA_Period = 10–14
  • M15–M30 (intraday ticaret): MA_Period = 20–34
  • H1–H4 (swing ticaret): MA_Period = 50–100
Bu değerler, aracı ticaret tarzınıza uyarlamanıza ve düşük volatilite koşullarında yanlış sinyalleri önlemenize yardımcı olacaktır.

Signal Histogram kullanımı basit, ancak etkilidir — hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader'lar için zamanında pozisyona giriş için uygundur.

