Signal Histogram — MetaTrader 5 için teknik araç, eğilimi kapanış fiyatını hareketli ortalama ile karşılaştırarak görselleştirir. Ayrı bir pencerede bir histogram gösterilir:

Yeşil çubuklar — fiyat ortalama üstünde,

Kırmızı — fiyat altında.

Bu ürünü satın alarak, yararlı Smart Take Profit yardımcı programını hediye olarak alırsınız — mevcut volatilite ve piyasa yapısına dayalı olarak optimum take profit seviyesini otomatik olarak hesaplar. Bu bonus, sadece zamanında pozisyona girmenize değil, aynı zamanda doğru şekilde çıkmanıza da yardımcı olacaktır. Hediyeyi almak için, satın aldıktan sonra bana kişisel bir mesaj yazın.





Sinyaller çubuk kapanışından sonra oluşur, yeniden çizim olmadan, bu da onları scalping ve intraday ticaret için güvenilir kılar.





Doğruluğu artırmak için zaman filtresi sağlanmıştır: oturum çalışma saatlerini ayarlarsınız ve düşük likidite dönemlerini göz ardı edersiniz.





Araç, terminal dışında sinyalleri kaçırmamanız için push bildirimlerini ve uyarıları destekler.





Tüm temel varlıklarda çalışır: döviz çiftleri, kripto para birimleri (Bitcoin, Ethereum), endeksler, hisse senetleri, altın ve diğer metaller.





Özellik: Farklı dönemlerle birden fazla kopyayı (örneğin, 20, 50, 100) bir grafiğe yükleyebilirsiniz. Bu, kısa, orta ve uzun eğilimleri aynı anda değerlendirmenizi sağlar.

Eğer fiyat üç seviyenin hepsinin üstündeyse — piyasa güçlü büyümede. Eğer birinin altına düşerse — bir dönüş veya eğilimin zayıflaması mümkün.





Farklı zaman dilimleri için ayar örnekleri:

M5 (scalping): MA_Period = 10–14

M15–M30 (intraday ticaret): MA_Period = 20–34

H1–H4 (swing ticaret): MA_Period = 50–100

Bu değerler, aracı ticaret tarzınıza uyarlamanıza ve düşük volatilite koşullarında yanlış sinyalleri önlemenize yardımcı olacaktır.





Signal Histogram kullanımı basit, ancak etkilidir — hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader'lar için zamanında pozisyona giriş için uygundur.





Danışmanlar, göstergeler ve ticaretin diğer yönleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olun: https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper

Önemli: Orijinal Signal Histogram sadece resmi MQL5 mağazasında mevcuttur. Diğer tüm sürümler — destek, güncellemeler ve çalışma garantisi olmadan sahtedir. Teklif "çok cazip" görünüyorsa — bu neredeyse kesinlikle dolandırıcılıktır.



