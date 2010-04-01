Signal Histogram — outil technique pour MetaTrader 5 qui visualise la tendance en comparant le prix de clôture à la moyenne mobile. Un histogramme est affiché dans une fenêtre séparée :

Barres vertes — prix au-dessus de la moyenne,

Rouges — prix en dessous.

En achetant ce produit, vous recevez en cadeau l'utilitaire utile Smart Take Profit — il calcule automatiquement le niveau optimal de take profit basé sur la volatilité actuelle et la structure du marché. Ce bonus vous aidera non seulement à entrer en position à temps, mais aussi à en sortir correctement. Pour obtenir le cadeau, écrivez-moi un message personnel après l'achat.

Les signaux se forment après la clôture de la barre, sans repaint, ce qui les rend fiables pour le scalping et le trading intrajournalier.





Pour améliorer la précision, un filtre de temps est prévu : vous définissez les heures de travail de la session et ignorez les périodes de faible liquidité.





L'outil prend en charge les notifications push et les alertes pour ne pas manquer les signaux en dehors du terminal.





Fonctionne sur tous les actifs principaux : paires de devises, cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum), indices, actions, or et autres métaux.





Particularité : vous pouvez installer plusieurs copies avec des périodes différentes (par exemple, 20, 50, 100) sur un graphique. Cela permet d'évaluer simultanément les tendances courte, moyenne et longue.

Si le prix est au-dessus de tous les trois niveaux — le marché est en forte croissance. S'il tombe en dessous d'un d'eux — un renversement ou un affaiblissement de la tendance est possible.





Exemples de paramètres pour différents timeframes :

M5 (scalping) : MA_Period = 10–14

M15–M30 (trading intrajournalier) : MA_Period = 20–34

H1–H4 (swing trading) : MA_Period = 50–100

Ces valeurs aideront à adapter l'outil à votre style de trading et à éviter les faux signaux dans des conditions de faible volatilité.





Signal Histogram est simple à utiliser, mais efficace — adapté aux débutants comme aux traders expérimentés pour une entrée en position opportune.





Obtenez plus d'informations sur les conseillers, indicateurs et autres aspects du trading en vous abonnant à notre chaîne : https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper





Important : L'original Signal Histogram est disponible uniquement dans le magasin officiel MQL5. Toutes les autres versions sont des contrefaçons sans support, mises à jour et garantie de fonctionnement. Si l'offre semble « trop bonne » — c'est presque certainement une arnaque.



