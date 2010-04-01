Signal Histogram — strumento tecnico per MetaTrader 5 che visualizza la tendenza confrontando il prezzo di chiusura con la media mobile. In una finestra separata viene visualizzato un istogramma:

Barre verdi — prezzo sopra la media,

Rosse — prezzo sotto.

Acquistando questo prodotto, ricevi in regalo l'utilità utile Smart Take Profit — calcola automaticamente il livello ottimale di take profit basato sulla volatilità attuale e sulla struttura di mercato. Questo bonus ti aiuterà non solo a entrare in posizione in tempo, ma anche a uscirne correttamente. Per ottenere il regalo, scrivimi un messaggio personale dopo l'acquisto.





I segnali si formano dopo la chiusura della barra, senza repaint, rendendoli affidabili per scalping e trading intraday.





Per migliorare la precisione è previsto un filtro temporale: imposti le ore lavorative della sessione e ignori i periodi di bassa liquidità.





Lo strumento supporta notifiche push e alert per non perdere segnali al di fuori del terminale.





Funziona su tutti gli asset principali: coppie valutarie, criptovalute (Bitcoin, Ethereum), indici, azioni, oro e altri metalli.





Particolarità: puoi installare più copie con periodi diversi (ad esempio, 20, 50, 100) su un grafico. Questo permette di valutare contemporaneamente le tendenze corta, media e lunga.

Se il prezzo è sopra tutti e tre i livelli — il mercato è in forte crescita. Se scende sotto uno di essi — è possibile un'inversione o un indebolimento della tendenza.





Esempi di impostazioni per diversi timeframe:

M5 (scalping): MA_Period = 10–14

M15–M30 (trading intraday): MA_Period = 20–34

H1–H4 (swing trading): MA_Period = 50–100

Questi valori aiuteranno ad adattare lo strumento al tuo stile di trading e ad evitare segnali falsi in condizioni di bassa volatilità.





Signal Histogram è semplice da usare, ma efficace — adatto sia ai principianti che ai trader esperti per un ingresso in posizione tempestivo.





Ottieni più informazioni su consulenti, indicatori e altri aspetti del trading iscrivendoti al nostro canale: https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper

Importante: L'originale Signal Histogram è disponibile solo nel negozio ufficiale MQL5. Tutte le altre versioni sono contraffazioni senza supporto, aggiornamenti e garanzia di funzionamento. Se l'offerta sembra «troppo buona» — è quasi certamente una truffa.



