Multiple Divergence Detection System for MT5

Outil de détection et de visualisation des divergences multi-indicateurs (Regular / Hidden, 10 sources d’indicateurs, léger et performant)
Valeur principale
• Vue unifiée et claire – Détecte et affiche automatiquement les divergences régulières (Regular) et cachées (Hidden) entre le prix et les indicateurs, à l’aide de lignes de connexion et d’étiquettes précises.
• Analyse multi-source – Inclut MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI.
Il est possible de définir un seuil de confluence ( showlimit ) afin d’éliminer les signaux faibles et se concentrer sur les divergences significatives.
• Affichage personnalisable – Possibilité d’activer/désactiver l’affichage des lignes ou pivots, d’afficher le nom complet, abrégé ou masqué des indicateurs, ou encore de ne montrer que le signal le plus récent.
• Léger et efficace – Limite le nombre maximal de barres, de lignes et d’étiquettes pour un fonctionnement fluide, même sur plusieurs graphiques ou unités de temps simultanément.
Paires et marchés recommandés
• Idéal pour les paires sans tendance ou en range, comme AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
• En marché tendanciel, la divergence cachée peut signaler la fin d’une correction et la reprise du mouvement principal.
En marché latéral, la divergence régulière aide à identifier les points potentiels de retournement.
Logique et stratégies de trading (à titre indicatif)
Une divergence n’implique pas nécessairement un retournement immédiat.
Elle doit être combinée à l’analyse de la structure du marché, des figures graphiques, du volume et des filtres de tendance, avec un stop-loss et une gestion du risque appropriés.
1) Points d’entrée possibles (Possible Entry Point)
Scénario d’achat (long) :
• Condition A : Le prix vient de franchir la ligne médiane des bandes de Bollinger vers le haut, et deux bougies consécutives clôturent au-dessus.
• Condition B : Dans les 10 dernières bougies, une divergence haussière (Bullish) a été détectée.
• Si A + B sont réunies, le niveau actuel peut être considéré comme un point d’entrée long potentiel (confirmation et gestion du risque nécessaires).
Scénario de vente (short) :
• Condition A : Le prix vient de casser la ligne médiane des bandes de Bollinger vers le bas, et deux bougies consécutives clôturent en dessous.
• Condition B : Dans les 10 dernières bougies, une divergence baissière (Bearish) a été détectée.
• Si A + B sont réunies, le niveau actuel peut être considéré comme un point d’entrée short potentiel (confirmation et gestion du risque nécessaires).
Astuce : Ajustez la période et l’écart-type des bandes de Bollinger selon votre instrument et unité de temps.
Cette approche combine la logique de divergence avec celle du retour à la moyenne.
2) Confluence multi-unités de temps
• En plus de votre unité de trading (par ex. M15/H1), vérifiez si une divergence de même direction apparaît sur une unité supérieure pour renforcer la fiabilité du signal.
• Réglez le seuil de confluence ( showlimit ) à 2–3 pour filtrer les signaux isolés.
3) Gestion du risque
• Placez votre stop-loss au-delà du dernier pivot ou à une distance fixe.
• Gérez la taille des positions avec rigueur et évitez d’entrer en position uniquement sur la base d’une divergence pendant les périodes de forte volatilité.
Principe de fonctionnement (aperçu)
Détection des pivots : Marque les sommets/creux selon la période prd (source de prix sélectionnable : clôture, haut, bas, pondéré, etc.).
Calcul multi-indicateurs : Exécute MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF et MFI en parallèle.
Évaluation des divergences : Compare la direction du prix et des indicateurs (ou les conditions cachées) pour repérer les divergences haussières/baissières.
Filtrage et agrégation : Combine les résultats de plusieurs indicateurs sur une même bougie et ignore les signaux sous le seuil showlimit .
Affichage visuel : Les étiquettes indiquent les abréviations des indicateurs et le nombre de divergences détectées ; les styles et couleurs sont personnalisables pour Regular/Hidden.
Paramètres principaux et options d’affichage
• Mode de détection : searchdiv = Regular / Hidden / R_H (les deux)
• Source du prix : source (Clôture / Haut / Bas / Typique / Pondéré, etc.)
• Seuil de confluence : showlimit (nombre minimal de divergences, recommandé : 2–3)
• Limites de recherche : maxbars (barres max) / maxpp (pivots max)
• Affichage : showlines (lignes) / showpivot (pivots) / showindis (libellé) / shownum (quantité) / showlast (dernier signal uniquement)
• Style :
- Ligne Regular/Hidden : reg_div_l_style / hid_div_l_style / reg_div_l_width / hid_div_l_width
- Couleurs distinctes : haussier régulier / baissier régulier / haussier caché / baissier caché
• Options supplémentaires : chaque indicateur ( calcmacd , calcrsi , etc.) peut être activé ou désactivé individuellement.
Compatibilité et assistance
• Plateforme : MetaTrader 5 (Build 3200+ recommandé)
• Instruments : toutes unités de temps et marchés (Forex, métaux, indices, crypto, etc.)
• Assistance : via les canaux indiqués sur la page produit (testez d’abord sur un compte démo)
Avertissement
Cet outil sert uniquement d’aide à l’analyse technique.
Effectuez toujours des tests approfondis sur compte démo et associez-le à une gestion rigoureuse du risque.