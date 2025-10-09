Fractal Dimension – Market Regime Analyzer



Telif Hakkı 2025, Jose María Molina Sánchez



📧 molinatrader67@gmail.com | Sürüm 1.00

🔍 Giriş

Finansal piyasalar doğrusal modelleri veya normal dağılımları takip etmez. Davranışları karmaşık, kaotiktir ve başlangıç koşullarına karşı son derece duyarlıdır. Görünüşte küçük olaylar — örneğin dedikodular veya haberler — ani ve öngörülemeyen hareketlere neden olabilir.

Fraktal Piyasa Hipotezi bu olguları anlamak için daha gerçekçi bir çerçeve sunar. Klasik etkin piyasa teorisinin aksine, bu hipotez fiyatların zaman içinde otokorelasyon gösterdiğini, dağılımlarında kalın kuyruklar olduğunu ve farklı zaman çerçevelerinde istatistiksel olarak kendine benzer bir yapıya sahip olduğunu kabul eder.

Bu gösterge, Fractal Dimension – Market Regime Analyzer, piyasanın fraktal boyutunu tam olarak ölçerek, ortamın trendli mi yoksa yatay mı olduğunu belirlemek için nesnel bir araç sağlar ve ticaretçilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

🧮 Fraktal Boyut Nedir?

Fraktal boyut, fiyat hareketindeki "düzen" veya "kaos" derecesini ölçen 1 ile 2 arasında bir değerdir:

< 1,5 : Piyasa trendlidir. Değer ne kadar düşükse, trend o kadar güçlü ve kalıcıdır.

: Piyasa trendlidir. Değer ne kadar düşükse, trend o kadar güçlü ve kalıcıdır. = 1,5 : Piyasa tamamen rastgeledir (anımsama yoktur).

: Piyasa tamamen rastgeledir (anımsama yoktur). > 1,5: Piyasa yataydır. Değer ne kadar yüksekse, yönü tanımlanamayan volatilite o kadar büyüktür.

Bu değer, fiyatın uzun vadeli belleğini yansıtır:

Düşük bir boyut pozitif otokorelasyonu gösterir: Hareketler devam etme eğilimindedir.

Yüksek bir boyut, ardışık yüksek ve düşük değerler arasında sürekli geçişleri gösterir: Piyasa yönü olmadan dalgalanır.

📈 Göstergenin Çalışma Şekli

Fractal Dimension.mq5 göstergesi, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir bir dönem kullanarak fiyat zaman serisini analiz eder. Sonuçlarını üç şekilde sunar:

Ayrı bir pencerede: Mevcut fraktal boyut değerini gösterir.

1,0'dan 2,0'ye kadar her 0,1 aralığında yatay referans çizgileri.

Kırmızı bölge (> 1,5): Yatay piyasa, işlem yapmak önerilmez.

Yeşil bölge (< 1,5): Trendli piyasa. Değer azaldıkça yeşil daha açık olur, trendin gücünü gösterir.

Ana grafik penceresinde: Göstergenin adını, seçilen dönemi ve 3 ondalık basamaklı mevcut değeri yazdırır.

Örnek: Fractal_Dimension [13] = 1,383 Otomatik yorumlar: Piyasa rejiminin net mesajları: "The market is trending." "The market is moving sideways."



⚙️ Giriş Parametreleri

Dönem: Fraktal boyutu hesaplamak için kullanılan mum sayısı.

Öneri: Varlık ve zaman çerçevesine göre bu değeri ayarlayın. Çok kısa bir dönem gürültü oluşturabilir; çok uzun bir dönem gecikmeye neden olabilir.

💡 Önemli İpucu: Evrensel bir dönem yoktur. Her varlık için optimize edilmelidir:

Uzun süreli trenddeki teknoloji hisseleri (örn. NVIDIA) : Orta dönemlerle (10–20) daha iyi çalışır.

: Orta dönemlerle (10–20) daha iyi çalışır. Volatil veya yatay varlıklar (örn. XRPUSD): Daha kısa dönemleri (4–8) deneyin.

🎯 Yorumlama ve Stratejik Kullanım

✅ Trendde İşlem Yapma

Giriş: Fraktal boyut 1,5'in altına düştüğünde.

Fraktal boyut 1,5'in altına düştüğünde. Çıkış: Tekrar 1,5'in üzerine çıktığında.

Tekrar 1,5'in üzerine çıktığında. Önemli Not: Bir robot (EA) kullanıyorsanız, sinyalin bir sonraki mumun açılışında çalışacağını unutmayın. Gecikmeleri önlemek için: Giriş koşulu: Mevcut mum ≤ 1,49 ve önceki > 1,5. Çıkış koşulu: Mevcut mum ≥ 1,51 ve önceki < 1,5.

Bir robot (EA) kullanıyorsanız, sinyalin bir sonraki mumun açılışında çalışacağını unutmayın. Gecikmeleri önlemek için:

🔄 Diğer Göstergelerle Kombinasyon

Bu gösterge doğrudan alış/satış sinyalleri üretmez, ancak piyasa rejimi filtresi olarak işlev görür. Performansını artırmak için aşağıdaki trend stratejileriyle birleştirin:

Hareketli Ortalamalar (SMA, EMA)

Parabolic SAR

Bollinger Bantları

Envelopes

🔗 Örnek: Fractal Dimension < 1,5 olduğunda yalnızca hareketli ortalama sisteminizin sinyal üretmesine izin verin.

🌐 Çoklu Zaman Çerçevesi ve Çoklu Varlık Analizi

Ekli görüntülerde görüldüğü gibi, aynı varlık farklı zaman çerçevelerinde farklı rejimler gösterebilir:

EURUSD 1 dakika 30 ~1,3 Trendli EURUSD 30 dakika 30 ~1,3 Trendli USDCNH 1 dakika 30 ~1,5 Yatay USDCNH 1 dakika 5 ~1,6 Yatay

Bu, işlem yapmadan önce zaman çerçevesi bağlamını analiz etmenin önemini göstermektedir.

⚠️ Son Değerlendirmeler

Sihirli bir gösterge değil : Bir analiz aracıdır. Geri test veya simülasyon ile doğrulanmalıdır.

: Bir analiz aracıdır. Geri test veya simülasyon ile doğrulanmalıdır. Uyarlanabilirlik : Piyasalar değişir. Bugün çalışan şey yarın çalışmıyor olabilir. Parametreleri düzenli olarak gözden geçirin.

: Piyasalar değişir. Bugün çalışan şey yarın çalışmıyor olabilir. Parametreleri düzenli olarak gözden geçirin. İşlem Süresi : Kısa işlemler yeterli kâr getirmeyebilir. Bu gösterge orta vadeli stratejilerde daha iyi çalışır.

: Kısa işlemler yeterli kâr getirmeyebilir. Bu gösterge orta vadeli stratejilerde daha iyi çalışır. Zorunlu ön simülasyon: Gerçek bir hesapta kullanmadan önce farklı varlıklarda ve koşullarda davranışını simüle edin.

✅ Sonuç

Fractal Dimension – Market Regime Analyzer geleceğin tahminini yapmaz, ancak fiyat hareketinin gizli doğasını ortaya çıkarır. Piyasanın trendli mi yoksa yatay mı olduğunu kesinlikle belirleyerek, yanlış stratejiyi yanlış zamanda kullanmanın en pahalı hatalarından birini önlemenize yardımcı olur.

Nicel ticaretçiler, EA geliştiricileri ve bağlam analiziyle tutarlılığını artırmak isteyen her operatör için vazgeçilmez bir araçtır.

📎 Geliştirici Notları

"Bu göstergeyi, yıllar süren doğrusal olmayan piyasa dinamiği araştırmalarının ardından tasarladım. Sadece bir matematik formülü değil, piyasaların gerçekten nasıl çalıştığını gösteren pratik bir çevirimdir. Disiplinle kullanın, size gerçek bir avantaj sağlayacaktır."

— Jose María Molina Sánchez

📞 Teknik Destek

Soru, öneri veya hata raporları için:

📧 molinatrader67@gmail.com