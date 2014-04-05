Primal Edge Trading

Primal Edge, piyasanın enerjisinin alımdan satışa ve tekrar alımdan satıma geçtiği zamanı göstermek üzere tasarlanmış momentum tabanlı bir trend göstergesidir. Hareketli ortalama mantığını, pip izlemeyi ve gerçek zamanlı olarak anında performans geri bildirimi sağlayan grafik içi istatistik panosunu bir araya getirir.

Nasıl çalışır?
Gösterge, trend hesaplamaları ve momentum kullanır.

Histogram maviye döndüğünde yükseliş baskısını gösterir. Altına indiğinde ise düşüş baskısını göstermek için altın rengine döner.
Sistem, her sinyalin pip performansını izler; ne kadar ilerlediğini, hedefe ulaşıp ulaşmadığını ve toplam kazanç ve kayıp sayısını.

Nasıl kullanılır?

Göstergeyi herhangi bir grafiğe ekleyin. Temiz bir görünüm için ızgarayı otomatik olarak gizler.

Renk çubuklarına dikkat edin.

Mavi, alım gücünü gösterir.

Altın, satış gücünü gösterir.

Son sinyalin sonucunu, mevcut trend yönünü, devam eden pipleri, kazanç oranını, toplam pip sonuçlarını ve serileri görmek için ekran panosunu kontrol edin.

Aktif rengin yönünde işlem yapın veya olası bir geri dönüş sinyali olarak renk değişimini bekleyin.

Giriş ayarlarını, kısa veya uzun vadeli işlem tarzınıza uygun şekilde ayarlayın.

Pano Giriş Ayarları

Panoyu Göster (InpShowDashboard): İstatistik panelini açar veya kapatır.

Çizgi X / Çizgi Y (InpDashX, InpDashY): Panelin grafikteki yatay ve dikey konumunu ayarlar.

Maksimum Geçmiş (InpMaxHistory): Geçmiş bölümünde kaç adet geçmiş sinyalin listeleneceğini kontrol eder.

Risk Oranı (InpRiskRate): Panoda gösterilen risk etiketini (Düşük, Optimum veya Yüksek) ayarlar. Bu yalnızca görüntüleme amaçlıdır.

Kazanç Pipleri (InpWinPips): Bir sinyalin kazanç olarak sayılması için kaç pip'e ulaşması gerektiğini tanımlar. İşlem tarzınıza veya piyasa oynaklığına göre ayarlayın.

Performans Ekranı
Pano otomatik olarak şu şekilde güncellenir:

Toplam üretilen sinyaller.

Hedefe göre galibiyet ve mağlubiyet sayıları.

Kazanma oranı yüzdesi.

Toplam pip kazancı veya kaybı.

Mevcut ve maksimum galibiyet/mağlubiyet serileri.
Önerilen ürünler
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Göstergeler
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Göstergeler
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders wh
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Göstergeler
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Göstergeler
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.43 (7)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Göstergeler
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Göstergeler
Sayı dizilerinden birine "Orman Yangını Dizisi" denir. En güzel yeni dizilerden biri olarak kabul edildi. Başlıca özelliği, bu dizinin lineer trendlerden, hatta en kısa olanlardan kaçınmasıdır. Bu göstergenin temelini oluşturan bu özelliktir. Bir finansal zaman serisini analiz ederken, bu gösterge tüm olası trend seçeneklerini reddetmeye çalışır. Ve ancak başarısız olursa, bir trendin varlığını tanır ve uygun sinyali verir. Bu yaklaşım, yeni trendlerin başladığı anların doğru bir şekilde belirl
Market Profile Volume Relative Accumulation MT5
Sergey Efimenko
Göstergeler
Bu göstergenin benzersizliği, hacim hesaplama algoritmasında yatmaktadır: birikim, günün başlangıcına bakılmaksızın doğrudan seçilen dönem için gerçekleşir. Son çubuklar hesaplamanın dışında tutulabilir, bu durumda mevcut veriler daha önce oluşturulan önemli seviyeler (hacimler) üzerinde daha az etkiye sahip olacaktır. Daha doğru bir hesaplama için varsayılan olarak M1 grafiğindeki veriler kullanılır. Fiyat hacimlerinin dağıtım adımı düzenlenir. Varsayılan olarak, ekranın sağ sınırı, analiz için
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Göstergeler
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
SSL Hybrid
Rashed Samir
Göstergeler
This indicator is the mql5 version of the   SSLHybrid   indicator. MT4 Version Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Description of TradingView version: This script is designed for the NNFX Method, so it is recommended for Daily charts only. Tried to implement a few VP NNFX Rules This script has a SSL / Baseline (you can choose between the SSL or MA), a secondary SSL for continiuation trades and a third SSL for exit trades. Alerts added for Baseline entries, SSL
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Göstergeler
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Göstergeler
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Swing points with push notification
Marouane Sammoudi
Göstergeler
Swing Points Pro v2 – Enhanced Highs and Lows Indicator with Push Notifications Overview : The Swing Points Pro v2 indicator is a powerful and reliable tool designed to help traders identify critical swing highs and lows on their charts. Whether you trade Forex, Stocks, or Crypto, this updated version provides advanced features to enhance your market analysis, with real-time push notifications for key market movements. Key Features : Accurate Swing Identification : Pinpoints major swing highs a
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance   Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT4 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (22)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.85 (20)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Göstergeler
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Göstergeler
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Göstergeler
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Göstergeler
Quantum Heiken Ashi PRO ile   tanışın Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak üzere tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı ve yeşil çubukl
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Göstergeler
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
MT5 için Market Structure Break Out'u tanıtıyoruz – Profesyonel MSB ve Unbroken Zone göstergeniz. MT4 versiyonu da mevcut, buradan kontrol edin: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Bu gösterge sürekli olarak güncellenmektedir. Piyasadaki yapı temelli giriş ve çıkış noktalarını yüksek doğrulukla sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda 1.1 sürümündeyiz, aşağıda şu anda katılırsanız yapılmış olan son değişiklikler bulunmaktadır: Alış & Satış Hedefleri:   Hem alış hem de satış pozisyonları
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Göstergeler
ATREND: Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır ### Nasıl Çalışır "**ATREND**" göstergesi, MT5 platformu için tasarlanmış olup, traderlara sağlam alım ve satım sinyalleri sağlamak amacıyla teknik analiz metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu gösterge, öncelikle volatilite ölçümü için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır ve potansiyel piyasa hareketlerini belirlemek için trend tespit algoritmalarıyla birleştirir. Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediyesi kazanın. ##
Yazarın diğer ürünleri
Matrix Hacker
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
MT4 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/87060 Matrix Hacker yalnızca korunan hesaplar içindir ve rastgele yürüyüş kullanır, geçmiş önemli değildir. EA, piyasada istikrarlı bir temel oluşturmaya ve hem teklifleri hem de teklifleri kapsamaya kararlıdır. Tüccarına göre değişen miktar ve hacimlerde teklifler alır ve satar. Bu, yeni başlayanlar için önerilmez, çünkü hala optimizasyon hakkında bilgi sahibi olmayı ve aşırı kaldıraç kullanmamayı gerektirir. Daha küçük pipleri ölçeklemek
HFTHackerMT5
Thomas Bradley Butler
5 (2)
Uzman Danışmanlar
* BU, ÇOK SAYIDA EVRİM GEÇİRMİŞ, ESKİ BİR YAPAY ZEKA OLMAYAN HİPOTEZ. VE BU, YAPAY ZEKANIN BİLE DOĞRU ŞEKİLDE KODLAYAMADIĞI BİR ŞEY. ÇALIŞMALARIMA DESTEK VERİN. GİRDİLER NET VE BU, ŞİMDİ SEÇİLEBİLECEK BİR SEÇENEK OLARAK İYİLEŞTİRİLEBİLİR. TEST EDİP KULLANMADAN ÖNCE EA'YI OPTİMİZE EDİN. SADECE OPTİMİZE ETTİNİZSE SATIN ALIN. Bu, optimizasyon yapmayı bilen ve kendi çıkarları doğrultusunda kâr elde etmek isteyen yatırımcılar içindir. RİSK PARAMETRELERİNİZİ SİZ AYARLARSINIZ. İstenirse, işe yaramayan
ForexReversal
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Göstergeler
Sabır, stressiz saç derisinin anahtarıdır. 200 hareketli ortalamayı geçtiğini gördüğünüzde okları değiştirin ve hareketli ortalama filtresi olmadan son salınım noktasından genişleyerek bir trend oluşturun. 1 dakikalık zaman dilimleri için güzel, gün içi hareketlere ivme kazandırıyor. Kolaylıkla 20 pip alın veya sondaki durakları kullanarak daha büyük trendler için daha uzun kalın. Bu göstergeden gerçekten büyük işlemlerin fotoğraflarındaki örneklere bakın. 1 dakikalık zaman dilimleri en iyi son
NeuroScalper
Thomas Bradley Butler
5 (1)
Göstergeler
Güncelleme! 100 ve 200 seviyelerine oklar eklendi. Bu gösterge, uç noktalara erişim için doğrudur ve öncelikle 1 dakikalık zaman dilimleri için satın alma pozisyonları için destekler. Diğer zaman dilimleri kullanılabilir ancak seviyeler farklıdır. Daha iyi bir osilatördür ve farkı görmek için diğerleriyle karşılaştırır. Nöro ağ kavramlarını kullanarak günlük ticaret. Bu gösterge, satın almak ve satmak için sinyaller üretmek için temel nöro ağ biçimlerini kullanır. Göstergeyi 1 dakikalık grafik
VolumeDayTrader
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Yalnızca HİSSE SENETLERİ(CFD'ler) İÇİN GÜNLÜK TİCARETİ. Ticaret emek ister. Tüm girişleri ve çıkışları size bildirecek hiçbir kısayol veya gösterge yoktur. Kâr, akıl durumundan gelir. Göstergeler, para yönetimi ve başarı psikolojisi ile birlikte kullanılacak araçlardır. Hacim profilindeki dengesizlikleri bulun. Ticaret fiyat hacmi dengesizlikleri. Kapanışta ve açılışta ve haberlerde birçok dengesizlik olur. Hisse senetlerinde alıcılara karşı satıcılara bakın. Fiyat üzerinde kimin kontrol sahi
GoldBuyBackScalper
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Göstergeler
Bu gösterge yalnızca XAU/USD, 1 dakikalık grafikler içindir. Her çiftin benzersiz özellikleri ve fiyat hareketleri vardır. Bu gösterge ile V şeklinde geri dönüşler yapın. Saç derisi, takip eden durakları kullanarak satın alır ve daha aşırı oldukları ve ani satışlara neden olabileceği için haberlerden kaçınır. Geriye dönük testte 1 dakikalık zaman dilimine ekleyin ve ters alımları görün. Gösterge asla yeniden boyamaz veya yeniden hesaplamaz. YALNIZCA AKTİF SAATLERDE TİCARET YAPIN
TrueSupplyandDemand
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This is based on short term strength or weakness and not on moving averages.  Moving averages are used for filter only. Trade supply and demand with arrows. Supply and demand breakouts and strength of the buyers or sellers .  Don't trade buy arrow to sell arrow.  Trade the strength with trendlines or moving averages and use stops.  The arrow can have some strong moves.  Trade on all time frames.  Try it out in the back tester. The pips can be made with this indicator, follow the arrows and make
ScalpingMaster
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Master scalping with this indicator.  Trade on any time frame for scalps on buy or sells.  Follow trends using a 200 moving average and stops and targets.  Use with your own system.  This indicator can give pips if following it correctly.  Stick to rules and pick up pips daily.  Use as entries in a trend, scalp for a few pips or exit on opposite signal.  Best to follow higher time frame trends. Indicator doesn't repaint or recalculate. Rules: Don't trade overnight, only trade during active sessi
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
DTKGold
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This is the DayTradeKing for gold on a 1 minute time frame.  It is a different calculation for the range. Use a 200 period moving average as a filter.  Always use stops and avoid news, wait for more conformation.  This looks to capture intraday ranges. Put it in the back tester on 1 minute to see the price action and how it works. Trade with trend Use filter Use stops Alerts are added for pop ups and sound. 
SuperArrowScalper
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Trade trends with the Super Scalper Use on all time frames and assets it is  designed for scalping trends. Works good on small time frames for day trading.  The arrows are easy to follow.  This is a simple no repaint/no recalculate arrow indicator to follow trends with.  Use in conjunction with your own system or use moving averages.  Always use stops just below or above the last swing point or your own money management system The indicator comes with push notifications, sound alerts and email
Levels Trading
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This indicator is a simple stripped down version of any advanced support and resistance indicator.  All the support and resistance indicators work from a number of bars that have developed over time. Get rid of clutter and confusing levels.  Find levels according to a number of bars. Look at days, session, numbers of hours, periods of consolidation.  Watch levels develop and use as breakout points, or areas of buyers and sellers.  Features and things to consider This indicator is for a frame of
ForexReversalEA
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
https://www.mql5.com/en/market/product/57345 Bu EA, Forex Ters Göstergesine dayanmaktadır. Sistemi manuel olarak takas etmeyi tercih ediyorsanız, göstergeyi indirin ve deneyin. EA, trendi takip edecek ve buna göre pozisyonlar açacaktır. Sonuçlar, daha düşük düşüş ile istikrarlı kazançlar gösteriyor, ancak neyin işe yaradığını görmek için arka test cihazı, optimize edici ve zaman dilimlerinde denemeler yapın. Gösterilen tüm sonuçlar varsayımsaldır. Not: Bu bir martingale veya ızgara değildir.
HFTHacker
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
BU, KULLANICILAR İÇİN OPTİMİZASYONDAKİ KARMAŞIKLIK VE KARIŞIKLIK NEDENİYLE KURTARMA OLMADAN BASİT VERSİYONA GERİ DÖNDÜ TEST VE KULLANMADAN ÖNCE EA'YI OPTİMİZE EDİN. SADECE OPTİMİZE ETMİŞSENİZ SATIN ALIN. Bu, nasıl optimize edileceğini bilen ve kendi değerlerine göre karlı olmak isteyen yatırımcılar içindir. RİSK PARAMETRELERİNİZİ SİZ AYARLARSINIZ. Seçerseniz işe yaramayan işlemler için durdurmalarla yüksek kazanma oranı. Uzun ömürlülük için riski azaltın. Bu, tüm hesaplarda çalışır ve bir risk
MarketMaker
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Arz ve talep ticaretini otomatikleştirin. Pazar yap. Bu EA, herkesin sattığı ve taklit ettiği popüler arz ve talep göstergesinden esinlenerek yapılmıştır. EA, bir piyasa oluşturarak ticarete ve riskten korunmaya devam ediyor. Riskten korunma amaçlı olmayan hesaplarda da işlem görebilir. Riskleri değerlendirmeli ve zaman dilimlerini, parti büyüklüklerini ve riskten korunma yeteneklerini kullanmalıdır. Toplamda yaklaşık bir ay boyunca aynı anda birden fazla çift üzerinde işlem yaptım. Sistem
Top Trader
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Top Trader Indicator This is an arrow reversal indicator. This is with deviations and arrows.  Trade a blue arrow for buy and trade a red arrow for sell.  Change the time period and the deviations of the bands.  This is similar to others but these arrows don't repaint.  Load in back tester and study which periods and deviations work the best.  It works on all time frames.  15 min to 1 hr would give good results for take profits.  Try according to your own risk management.
Quant Bot
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Quant Bot, EUR/USD için bir saatlik zaman diliminde trend ticareti içindir. Set dosyası yok, ancak diğer çiftler kullanılıyorsa, optimizasyona ihtiyacı olabilir. Bot hakkında: Genetik üretimi kullanır ve ticaret yapmak için ATR'yi kullanır. Eğrinin oturmasını önlemek için ileri yürüme periyodu kullanıldı EA, her ticarette durak kullanır. Para yönetimi, bakiye yüzdesi ile bir ölçeklendirmedir Geri çekilme dönemi 2003-2020 arasındadır ve ileriye yürüme 2020-2022 arasındadır. (Resimlere bakın).
Crypto Net
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Aracı süreleri, stratejinin oluşturulduğundan farklı olacaktır. Crypto Net, 1 saatlik zaman dilimlerinde BTCUSD  Stratejiyi geliştirmek için genetik evrimi kullanır. Bu EA, ATR ve Ichimoku göstergelerini takip eden trendi ticaret yapıyor. Bu, Monte Carlo ve Walk Forward dahil olmak üzere bir dizi sağlam testten geçirildi ve geçti. Girişler: Minimum risk olan hesabın yüzdesi. Maksimum lot sayısı Ticareti durdurma zamanları Başka hiçbir şey değişmez.
PropTrader
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
*KULLANMADAN ÖNCE EA'YI OPTİMİZE EDİN* EUR/USD için Optimize Edilmiş Forex Ticaret Stratejisi Bir Uzman Danışman (EA) ile bir veya iki yıl içinde önemli bir servete ulaşmak gerçekçi olmayan bir iddiadır. Geriye dönük testler ve gerçek ticaret, EUR/USD döviz çiftine odaklanır. Bu Strateji Hakkında: Bu, daha fazla ilerleme potansiyeliyle birlikte stratejimizin ilk yinelemesini temsil ediyor. %100 kaliteli verilerle titizlikle test edilmiştir, MT4 hataları içermez. Strateji, mantıksal bir trend
Down Under
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Down Under, AUD/USD çiftini 1 saatlik bir zaman diliminde işlem görür. Bu EA, ATR ve OHLC'yi takas eder. Bu zaman çerçevesinde bu çift için biçimlendirilmiştir. Bileşik bir min ile kullanılır. parti büyüklüğü ve maks. lot büyüklüğü. Bakiyelerin yüzdesi, kazanan işlemlerde birleştirilir. Bakiye dalgalandıkça, parti büyüklüğü de değişir. Ayarlar: mm risk % mm sürü maksimum lot Değişecek başka bir şey yok. Bunun martingale veya riskten korunma yetenekleri yoktur. Değiştirilecek tek diğer özel
Cable Trader
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
GBP/USD 1hr. Bu EA, momentum ve oturumları takas eder. Bunun sabit bir parti bileşeni vardır ve geliştikçe TP'yi değiştirmeye devam edecektir. Ayarlar: Lot büyüklüğü Değişecek başka bir şey yok. Bunun martingale veya riskten korunma yetenekleri yoktur. Değiştirilecek tek diğer özellik, işlem yapıyorsanız, GBP/USD CFD'leridir. Bunu, komisyoncu platformunda ondalık basamakla değiştirin. Risk Reddi Vadeli İşlemler, Opsiyonlar ve Döviz ticaretinin hepsinin büyük potansiyel ödülleri vardır,
Euclidean
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Öklid, 8 yıl önce bulduğum benzersiz bir ticaret algoritmasıdır. Bu EA, bu sistemin bir parçasıdır. Kapalı sistem olarak çalışmaktadır. EA, bir trend yakalamak için açı derecesi doğru olduğunda bir satın alma başlatacaktır. Durdurma kaybı, açıdan %10'dur. Bu kadar basit. Girişler: % del saldo in lotti 1 micro lotto per $ 1.000 lotlarda bakiye yüzdesi Hacim üst lotlar = maksimum lot miktarı Kâr seviyesini al = varsayılan 50 pip Nasıl yapılır ve dikkate alınması gerekenler: Stoploss yerleşikti
Pip Scalper
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
HERKES İÇİN BİR GÖSTERGE Pip Scalper è per le tendenze dello scalping. Rimani nelle tendenze più a lungo con questo indicatore. Funziona su tutti i tempi e le risorse. Raccogli pip giornalieri con questo strumento. Usa la media mobile 200 per filtrare le operazioni. Si consigliano tempi più brevi. Utilizzare per il day trading. Informazioni e modalità di utilizzo: Pips Scalper si basa sul trend trading a lungo termine. Acquista in blu Vendi su Rosso Usa 200 medie mobili come filtro e fai tr
Evolved Trends
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
TEST ÖNCESİ OPTİMİZASYON YAPIN VE EN İYİ GİRDİLERİ BULMAK İÇİN KULLANIN Hey tüccarlar! MT4 platformunuz için son teknoloji ürünü bir Uzman Danışman mı istiyorsunuz? Evrimleşmiş Trendlerden başka bir yere bakmayın! Makine öğrenimi teknolojisiyle oluşturulan bu güçlü ticaret algoritması, 1 Saatlik zaman dilimlerinde GBP/USD ticareti yapmaya odaklanır. Ancak optimizasyon için diğer varlıkları ve zaman çerçevelerini denemekten çekinmeyin! Girişleri kendi risk toleransınıza uyacak şekilde özelleşti
Combine Winner
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Trade any Forex combine out there.  Many prop firms offer challenge or instant funding combines.  The biggest problem is controlling the loss.  With this indicator you can get a visual system that can limit loss and teach discipline.  This uses the MACD and the strategy is scalping.  You can determine the risk and reward.  Visually follow small trends for scalps.  Trade during active sessions.  It's just a simple system to instill discipline while limiting loss and scalping pips with the paramet
Holy Grail Arrow
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Holy Grail arrow is for scalping.  The period you use will determine the trend.  You can try different time frames and periods to see what works best for your strategy.  Filters can be applied like a moving average or trendlines.  The 1 minute works good for scalps and always trade during active periods and avoid consolidation times.  Using other indicators to determine trends is recommended but this can also be a free flowing scalping system alone with tp and sl. Inputs: Period = trend period
Twenty Eight Forex Pairs
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
OPTIMIZE EA BEFORE TEST AND USE No EA turns hundreds into millions in a year or 2.  This is a lie if presented this way. Trade Twenty Eight Forex Pairs.  Use this EA to trade the pairs and time frames with tp and sl according to risk.  This comes with advanced money management built in.  It has break evens and take profits on 50% with sl and tp accordingly.  1 hour recommended but try on others for intraday or swing trading.
Fulltrend
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Improve trading with this indicator.  Find areas of buys or sells in Fibonacci retracement areas.  Fulltrend is for scalping and making swing trades.  Fib levels are added for take profits and stop losses. This works on any time frame and can be used by itself or together with other systems and indicators for filters. The indicator doesn't repaint.  Alerts are added and can be true or false.  No need to sit glued to the computer, just set on charts and listen or the alerts to come.  Take a posi
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Scalping Code is for trend scalping.  It is simple to use and is profitable.  It can work on any time frame and any asset.  This indicator can be used on it's own or together with another system.  The arrow does not repaint or recalculate.   The rules are as follows:   A blue arrow above the moving average is a buy. An exit for the buy above the moving average is a red arrow or target. A red arrow below the moving average is a sell. An exit for the red below the moving average is a blue arrow
Order Flow Volume
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AND USE FOR A YEAR TO FIND BEST VALUES Order Flow is unique in that is trades the volume.  It was built on EUR/USD and is optimized from  11/11/2021 to 10/24/2022 on 1 hour charts.  Optimization inputs for money management are used.  This EA uses strict money management, it is not a get rich quick martingale or EA without a sl. Trading is about risk management, not gambling.   Run on EUR/USD 1 hour chart or if you want to find other assets and time frames to optimize th
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt