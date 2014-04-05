Primal Edge Trading

Primal Edge, piyasanın enerjisinin alımdan satışa ve tekrar alımdan satıma geçtiği zamanı göstermek üzere tasarlanmış momentum tabanlı bir trend göstergesidir. Hareketli ortalama mantığını, pip izlemeyi ve gerçek zamanlı olarak anında performans geri bildirimi sağlayan grafik içi istatistik panosunu bir araya getirir.





Nasıl çalışır?

Gösterge, trend hesaplamaları ve momentum kullanır.





Histogram maviye döndüğünde yükseliş baskısını gösterir. Altına indiğinde ise düşüş baskısını göstermek için altın rengine döner.

Sistem, her sinyalin pip performansını izler; ne kadar ilerlediğini, hedefe ulaşıp ulaşmadığını ve toplam kazanç ve kayıp sayısını.





Nasıl kullanılır?





Göstergeyi herhangi bir grafiğe ekleyin. Temiz bir görünüm için ızgarayı otomatik olarak gizler.





Renk çubuklarına dikkat edin.





Mavi, alım gücünü gösterir.





Altın, satış gücünü gösterir.





Son sinyalin sonucunu, mevcut trend yönünü, devam eden pipleri, kazanç oranını, toplam pip sonuçlarını ve serileri görmek için ekran panosunu kontrol edin.





Aktif rengin yönünde işlem yapın veya olası bir geri dönüş sinyali olarak renk değişimini bekleyin.





Giriş ayarlarını, kısa veya uzun vadeli işlem tarzınıza uygun şekilde ayarlayın.





Pano Giriş Ayarları





Panoyu Göster (InpShowDashboard): İstatistik panelini açar veya kapatır.





Çizgi X / Çizgi Y (InpDashX, InpDashY): Panelin grafikteki yatay ve dikey konumunu ayarlar.





Maksimum Geçmiş (InpMaxHistory): Geçmiş bölümünde kaç adet geçmiş sinyalin listeleneceğini kontrol eder.





Risk Oranı (InpRiskRate): Panoda gösterilen risk etiketini (Düşük, Optimum veya Yüksek) ayarlar. Bu yalnızca görüntüleme amaçlıdır.





Kazanç Pipleri (InpWinPips): Bir sinyalin kazanç olarak sayılması için kaç pip'e ulaşması gerektiğini tanımlar. İşlem tarzınıza veya piyasa oynaklığına göre ayarlayın.





Performans Ekranı

Pano otomatik olarak şu şekilde güncellenir:





Toplam üretilen sinyaller.





Hedefe göre galibiyet ve mağlubiyet sayıları.





Kazanma oranı yüzdesi.





Toplam pip kazancı veya kaybı.





Mevcut ve maksimum galibiyet/mağlubiyet serileri.