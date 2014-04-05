Primal Edge Trading
- Indicatori
- Thomas Bradley Butler
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Primal Edge è un indicatore di tendenza basato sul momentum, progettato per mostrare quando l'energia del mercato passa dall'acquisto alla vendita e viceversa. Combina la logica della media mobile, il tracciamento dei pip e una dashboard di statistiche sul grafico che fornisce un feedback immediato sulle prestazioni in tempo reale.
Come funziona
L'indicatore utilizza calcoli di tendenza e momentum.
Quando l'istogramma diventa blu, indica una pressione rialzista. Quando scende al di sotto, l'istogramma diventa dorato, indicando una pressione ribassista.
Il sistema monitora la performance in pip di ogni segnale: quanto si è mosso, se ha raggiunto il target e il conteggio complessivo di vincite e perdite.
Come usarlo
Collega l'indicatore a qualsiasi grafico. Nasconderà automaticamente la griglia per una visualizzazione più chiara.
Osserva le barre colorate.
Il blu indica la forza degli acquisti.
L'oro indica la forza delle vendite.
Controlla la dashboard sullo schermo per vedere l'esito dell'ultimo segnale, la direzione attuale del trend, i pip in esecuzione, il tasso di vincita, i risultati totali dei pip e le serie.
Fai trading nella direzione del colore attivo o attendi un cambio di colore come possibile segnale di inversione.
Regola le impostazioni di input in base al tuo stile di trading, sia a breve che a lungo termine.
Impostazioni di input della dashboard
Mostra dashboard (InpShowDashboard): attiva o disattiva il pannello delle statistiche.
Dash X / Dash Y (InpDashX, InpDashY): regola la posizione orizzontale e verticale del pannello sul grafico.
Storico massimo (InpMaxHistory): controlla quanti segnali passati sono elencati nella sezione storica.
Tasso di rischio (InpRiskRate): imposta l'etichetta di rischio mostrata sulla dashboard (Basso, Ottimale o Alto). Questa opzione è solo a scopo illustrativo.
Pip vincenti (InpWinPips): definisce quanti pip deve raggiungere un segnale per essere considerato vincente. Regola in base al tuo stile di trading o alla volatilità del mercato.
Visualizzazione delle prestazioni
La dashboard si aggiorna automaticamente con:
Segnali totali generati.
Numero di vincite e perdite in base all'obiettivo.
Percentuale di vincita.
Guadagno o perdita totale in pip.
Serie di vincite/sconfitte attuali e massime.