Primal Edge Trading

Primal Edge est un indicateur de tendance basé sur le momentum, conçu pour indiquer les fluctuations du marché, des achats aux ventes, et inversement. Il combine une logique de moyenne mobile, le suivi des pips et un tableau de bord statistique sur le graphique qui fournit un retour instantané sur les performances en temps réel.

Fonctionnement
L'indicateur utilise les calculs de tendance et le momentum.

Lorsque l'histogramme devient bleu, cela indique une pression haussière. Lorsqu'il passe en dessous, il devient doré, ce qui indique une pression baissière.
Le système suit la performance des pips de chaque signal : son amplitude, l'atteinte de l'objectif et le total des gains et des pertes.

Utilisation

Associez l'indicateur à n'importe quel graphique. La grille sera automatiquement masquée pour une vue nette.

Observez les barres de couleur.

Le bleu indique la force d'achat.

Le doré indique la force de vente.

Consultez le tableau de bord à l'écran pour consulter le résultat du dernier signal, la direction de la tendance actuelle, les pips courants, le taux de gain, le total des pips et les séries.

Tradez dans le sens de la couleur active ou attendez un changement de couleur, signal d'inversion possible.

Ajustez les paramètres d'entrée en fonction de votre style de trading, à court ou à long terme.

Paramètres d'entrée du tableau de bord

Afficher le tableau de bord (InpShowDashboard) : Active ou désactive le panneau de statistiques.

Tiret X / Tiret Y (InpDashX, InpDashY) : Ajuste la position horizontale et verticale du panneau sur le graphique.

Historique max. (InpMaxHistory) : Contrôle le nombre de signaux passés répertoriés dans la section historique.

Taux de risque (InpRiskRate) : Définit le niveau de risque affiché sur le tableau de bord (Faible, Optimal ou Élevé). Ceci est à titre d'affichage uniquement.

Pips gagnants (InpWinPips) : Définit le nombre de pips qu'un signal doit atteindre pour être considéré comme gagnant. Ajustez-le en fonction de votre style de trading ou de la volatilité du marché.

Affichage des performances
Le tableau de bord se met automatiquement à jour avec :

Total des signaux générés

Nombre de gains et de pertes en fonction de l'objectif.

Pourcentage de gain.

Gain ou perte total en pips.

Séries de gains/pertes actuelles et maximales.
