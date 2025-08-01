SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Prodigy
Vladimir Lekhovitser

Prodigy

Vladimir Lekhovitser
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Leverate-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
61 (80.26%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (19.74%)
En iyi işlem:
12.24 USD
En kötü işlem:
-4.03 USD
Brüt kâr:
122.84 USD (6 604 pips)
Brüt zarar:
-11.52 USD (330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (28.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.96 USD (13)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
21.03%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
27.62
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
76 (100.00%)
Kâr faktörü:
10.66
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-0.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.03 USD (1)
Aylık büyüme:
2.24%
Yıllık tahmin:
27.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.03 USD (1.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.95% (4.03 USD)
Varlığa göre:
3.10% (9.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADCHF 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADCHF 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADCHF 6.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.24 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Leverate-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 18:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Prodigy
Ayda 999 USD
56%
0
0
USD
311
USD
20
100%
76
80%
21%
10.66
1.46
USD
3%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.