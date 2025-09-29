Gold Zenith mt5
- Uzman Danışmanlar
- Marina Arkhipova
- Sürüm: 3.1
- Etkinleştirmeler: 20
Gold Zenith, XAUUSD (altın) için güçlü ve disiplinli bir algoritmadır. Riskli yöntemleri (grid, martingale vb.) kullanmaz ve her işlem zarar durdur (SL) ile korunur. Mantık: trend hareketini tespit eder ve geri çekilmelerde (pullback) işlem açar; sinyal başına yalnızca tek pozisyon açılır. Karmaşık kurulum yok — varsayılan ayarlar canlı kullanım için hazırdır: EA’yı grafiğe bırakın ve başlayın.
Neden güvenilirdir
- Güvenli yapı: grid yok, ortalama düşürme yok, martingale yok — yalnızca SL ile kontrol edilen girişler.
- Giriş disiplini: bir sinyal → bir pozisyon.
- XAUUSD odaklı: mantık, M5 zaman dilimindeki altın volatilitesine göre uyarlanmıştır.
- Altında ender görülen avantaj: sabit TP:SL = 1:1 oranı.
Tek bir kâr al (TP) işlemi, bir zarar durdur (SL) kaybını karşılar; bu, düşüş (drawdown) kontrolünü ve planlamayı kolaylaştırır.
Sınırlı fiyat
Mevcut fiyattan yalnızca 5 kopya mevcuttur. Sonrasında fiyat artacaktır. Gold Zenith’i şimdi avantajlı fiyata edinin.
Nerede ve nasıl çalıştırılır
- Enstrüman: XAUUSD
- Zaman dilimi: M5
- Hesap türü: ECN / RAW / RAZOR (kritik değil, ancak spread ne kadar düşükse o kadar iyi)
- Çalışma saatleri: 24/5
- VPS: stabilite için önerilir, ancak zorunlu değildir
- Asgari teminat: 30 USD’den itibaren
Risk yönetimi (nasıl ayarlanır)
Sabit lot
- Auto risk = false
- Fixed lot = 0.10 (örnek) — EA her zaman 0.10 lot açar.
Otomatik risk (bakiye yüzdesi)
- Auto risk = true
- Risk percentage = 3 (varsayılan) — SL’ye ulaşıldığında, işlem başına kayıp mevcut bakiyenin %3’ü olur.
Hızlı başlangıç: 3 adım
- XAUUSD, M5 grafiğini açın.
- Gold Zenith’i grafiğe sürükleyin ve “Algo Trading”i etkinleştirin.
- Risk modunu seçin (sabit lot veya otomatik risk) ve OK’e tıklayın.
Satın alma bonusu
Kampanya: Gold Zenith satın alan her müşteri, XAUUSD’de dönüş (reversal) işlemleri yapan çok güçlü ek bir EA’yı ücretsiz alır.
Bonus EA’yı almak için satın alma sonrası benimle iletişime geçin.