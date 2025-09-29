Gold Zenith mt5
- Experts
- Marina Arkhipova
- Version: 3.1
- Activations: 20
Gold Zenith est un algorithme puissant et discipliné pour XAUUSD (or). Il n’utilise pas de méthodes risquées (grille, martingale, etc.) et chaque trade est protégé par un stop-loss. Logique : il détecte le mouvement tendanciel et traite les replis, en n’ouvrant qu’une position par signal. Aucune configuration complexe — les réglages par défaut sont prêts pour l’usage réel : déposez l’EA sur le graphique et commencez.
Pourquoi c’est fiable
- Architecture sûre : pas de grille, pas de moyennage, pas de martingale — uniquement des entrées contrôlées avec SL.
- Discipline d’entrée : un signal → une position.
- Focus XAUUSD : logique adaptée à la volatilité de l’or sur M5.
- Avantage rare pour l’or : ratio fixe TP:SL = 1:1.
Un trade gagnant au TP compense un trade perdant au SL, ce qui simplifie le contrôle du drawdown et la planification.
Prix limité
Seulement 5 copies à ce prix. Ensuite, le tarif augmentera. Obtenez Gold Zenith maintenant à un prix avantageux.
Où et comment l’exécuter
- Instrument : XAUUSD
- Unité de temps : M5
- Type de compte : ECN / RAW / RAZOR (pas critique, mais plus le spread est faible, mieux c’est)
- Heures de fonctionnement : 24/5
- VPS : recommandé pour la stabilité, mais pas strictement nécessaire
- Dépôt minimum : à partir de 30 $
Gestion du risque (comment régler)
Lot fixe
- Auto risk = false
- Fixed lot = 0.10 (exemple) — l’EA ouvrira toujours 0.10 lot.
Risque automatique (pourcentage du solde)
- Auto risk = true
- Risk percentage = 3 (par défaut) — si le SL est touché, la perte par trade sera exactement de 3 % du solde actuel.
Démarrage rapide : 3 étapes
- Ouvrez le graphique XAUUSD, M5.
- Glissez-déposez Gold Zenith sur le graphique et activez « Algo Trading ».
- Choisissez le mode de risque (lot fixe ou risque automatique) puis cliquez sur OK.
Bonus d’achat
Promotion : à l’achat de Gold Zenith, chaque client reçoit en plus un conseiller expert très puissant qui traite les retournements sur XAUUSD.
Contactez-moi après l’achat pour recevoir l’EA bonus.