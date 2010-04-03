Algo octa

 Algo Octa - Indicateur d'Analyse Technique Avancé

Indicateur professionnel combinant ZigZag, SAR parabolique, canaux de tendance et niveaux de Fibonacci pour une analyse technique complète. 

 Fonctionnalités Principales
Analyse Multi-Composants

  •  ZigZag coloré avec détection automatique des extremums
  •  Intégration du SAR parabolique pour la confirmation de tendance
  •  Création automatique de canaux de tendance parallèles
  •  Niveaux de Fibonacci dynamiques et statiques personnalisables
Paramètres SAR Optimisés

  •  Step configurable (défaut: 0.02)
  •  Maximum ajustable (défaut: 0.2)
  •  Décalage des extremums pour précision accrue
Système de Canaux Intelligents

  •  Ligne supérieure, médiane et inférieure
  •  Couleurs et styles personnalisables
  •  Projection automatique basée sur les extremums
Niveaux de Fibonacci Avancés

  •  10 niveaux personnalisables (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 127.2%, 161.8%, 200%)
  •  Affichage des pourcentages et prix
  •  Fibonacci dynamique sur le dernier extremum
  •  Fibonacci statique sur l'avant-dernier extremum
 Timeframes Recommandés
M15 (15 minutes)

  •  Idéal pour le scalping et trades intraday
  •  Détection rapide des retournements de tendance
  •  Signaux fréquents pour trading actif
H1 (1 heure)

  •  Équilibre optimal entre précision et fréquence des signaux
  •  Parfait pour le day trading
  •  Filtrage naturel du bruit de marché
H4 (4 heures)

  •  Analyse de tendance à moyen terme
  •  Signaux de haute qualité avec moins de faux signaux
  •  Excellent pour le swing trading
D1 (Daily)

  •  Vision long terme des mouvements de marché
  •  Identification des niveaux de support/résistance majeurs
  •  Planification stratégique des positions
 Optimisations Techniques
Performance

  •  Traitement optimisé jusqu'à 1000 barres
  •  Calculs adaptatifs pour réduire la charge CPU
  •  Validation automatique des paramètres d'entrée
Système d'Alertes

  •  Notifications push, email et alertes sonores
  •  Cooldown configurable entre alertes
  •  Détection automatique des nouveaux extremums
 Utilisation Pratique
L'indicateur excelle dans l'identification des points de retournement de marché en combinant plusieurs méthodes d'analyse. Les canaux fournissent des zones de support/résistance dynamiques, tandis que les niveaux de Fibonacci offrent des objectifs de prix précis.

Configuration Recommandée

  •  Activez les deux types de Fibonacci pour une analyse complète
  •  Utilisez les alertes pour ne manquer aucun signal important
  •  Adaptez les couleurs selon vos préférences visuelles
Support et Mises à Jour
Support technique via les commentaires du produit ou le système de messagerie MQL5.




































