Buyside and Sellside Liquidity MT4 Multi Timeframe

Cet indicateur visualise les niveaux de liquidité et les zones de liquidité basés sur les concepts ICT , ainsi que des Liquidity Voids pour mettre en évidence les déplacements de prix unidirectionnels. Il se concentre sur les endroits où les ordres stop ou en attente ont tendance à se regrouper et sur l’évolution de ces zones une fois que le prix les traverse.

Points clés

• Clarifie la structure de liquidité bilatérale (buyside/sellside) avec des niveaux et des zones codés par couleur

• Forme une zone immédiatement après la négociation d’un niveau et l’étend tant que le prix reste dans une bande contrôlée

• Affiche les Liquidity Voids sous forme de fines tranches superposées pour suivre leur comblement potentiel dans le temps

• Propose des modes d’affichage fenêtre récente ou historique complet et une limite d’objets visibles pour garder des graphiques nets

• Alertes basées sur des événements pour les nouveaux/niveaux mis à jour et pour les franchissements (séparément buyside/sellside)

Ce qui est affiché

• Niveaux de liquidité : dérivés de grappes de hauts/bas répétés situés dans une plage étroite basée sur la volatilité

• Zones de liquidité : tracées juste après la rupture d’un niveau pour observer le comportement ultérieur autour de cette zone

• Liquidity voids : séquences de bougies majoritairement unidirectionnelles à grands corps et mèches courtes, présentées sous forme de multiples fines boîtes pour suivi visuel

Paramètres principaux

Niveaux de liquidité

• Longueur de regard arrière pour identifier les niveaux candidats

• Bande de sensibilité (tenant compte de la volatilité) pour regrouper les hauts/bas proches

Zones de liquidité

• Activer/désactiver les zones buyside et sellside

• Largeur de zone définie par la volatilité du marché (basée sur l’ATR)

• Options de couleur indépendantes pour chaque côté

Liquidity Voids

• Activer/désactiver dans les deux sens

• Étiquette facultative “Liquidity Void”

Options d’affichage

• Mode : barres récentes uniquement ou historique disponible complet

• Nombre maximal de niveaux/zones conservés à l’écran

Fonctionnement (court)

  1. Détection de niveau : trouve des grappes de points de swing répétés dans une tolérance à l’échelle de la volatilité ; trace un niveau horizontal avec une étiquette par côté

  2. Après la rupture : une fois le niveau traversé, une zone de liquidité est créée autour en utilisant une bande basée sur l’ATR et s’étend tant que les barres suivantes restent dans cette bande

  3. Contrôle d’affichage : lorsque le nombre d’objets dépasse la limite, les niveaux/zones plus anciens sont retirés pour préserver la clarté

Alertes

• Avertir lors de la détection d’un niveau de liquidité (buyside/sellside)

• Avertir lors du franchissement d’un niveau de liquidité (buyside/sellside)

Lecture du graphique

• Les niveaux buyside s’alignent souvent avec des grappes de hauts proches ; les niveaux sellside avec des grappes de bas proches

• Les zones post-rupture délimitent la zone que le prix vient de traverser, utile pour surveiller les réactions à proximité

• Les Liquidity Voids sont découpés pour évaluer visuellement la part du déplacement comblée dans le temps

Notes

• Ici, la « liquidité » désigne la disponibilité des ordres à des prix spécifiques ; les objets tracés fournissent un contexte visuel des zones d’agrégation historique des ordres

• Les concepts suivent la méthodologie ICT et peuvent différer d’autres approches

• Le rendu dépend des données d’entrée et des limites graphiques de la plateforme

Fonction multi-unités de temps (sélecteur d’unité de temps)

Les utilisateurs peuvent activer/désactiver à volonté l’unité de temps à afficher, selon leurs besoins.
Par exemple, suivre l’indicateur H1 sur un graphique M5, ou M15 sur M5, plutôt que seulement M5 sur M5.

Fonction de raccourci clavier

Sert à masquer/afficher l’indicateur sur le graphique. Cette fonction ne fonctionne que lorsque le sélecteur d’unité de temps est désactivé (car celui-ci peut masquer/afficher l’unité correspondante).

Fonction « Separate Parameters »

Pour appliquer des paramètres distincts à chaque unité de temps, activez cette fonctionnalité dans l’onglet d’entrée.

Note : la liste des paramètres est séparée par un point-virgule « ; ».

Exemple de liste d’unités de temps : "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1"
Liste des Detection Length : "7;8;9;10;11;12;13;14"
l’indicateur obtiendra alors Detection Length comme suit :
M1: 7
M5: 8
M15: 9
M30: 10
H1: 11
H4: 12
D1: 13
W1: 14

Conclusion

Buyside & Sellside Liquidity se concentre sur les niveaux, les zones post-rupture et les Liquidity Voids, avec visibilité, périmètre de données, couleurs et alertes configurables. Il offre une vue ordonnée et axée sur les événements de la structure de liquidité afin que les utilisateurs puissent adapter ce qu’ils surveillent sur leurs graphiques.



